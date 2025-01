'Com si fos ahir' del 27 de gener: La Marta està molt perduda

per Xavi Martín

El dilluns 27 de gener de 2025 arriba carregat de situacions que sacsejaran l’escenari de Com si fos ahir. Tot comença amb la Cati, que es veu obligada a gestionar un conflicte que s’ha anat fent gros amb el pas dels dies. El Salvatore li va dir que la seva dona havia mort però al capítol de divendres hem descobert que això era fals.

Li demana al Salvatore que posi punt final als problemes amb la Rosa i que deixi enrere els malentesos que amenacen el bon funcionament del negoci. El Salvatore, però, confessa que vol quedar-se a Barcelona, i això no fa més que alimentar les sospites de l’Agustí, que veu clar que l’italià sent alguna cosa per la Cati.

Mentre això passa, el Salva i la Marta experimenten un moment estrany en la seva convivència. Des que el Joel va marxar a viure amb la Isabel, tots dos han perdut la sensació de continuïtat familiar que tenien. La casa, ara més silenciosa, s’ha convertit en un espai de record constant, i a la parella li costa refer la seva pròpia intimitat.

Els costa connectar com abans, i el pes emocional de l’absència del Joel s’evidencia en petits gestos diaris. Cal tenir en compte que la Marta no li perdona al Salva que li facilités una feina a la Isabel. La Marta en parla amb la Gina i no descarta tornar a viure sola. S'acosta una crisi.

La parella Litus-Àngela es va consolidant

En un altre punt de la trama, el Litus i l’Àngela lluiten contra una realitat ben quotidiana: tot i que tenen ganes de retrobar-se a nivell sexual, els costa trobar el moment ideal per a la intimitat. Entre obligacions, fills i feina, no aconsegueixen reservar un espai sense interrupcions. Aquest desajust pot generar frustració i tensió entre ells, sobretot si els imprevistos continuen presentant-se en el pitjor instant. La pregunta és si sabran organitzar-se prou bé per evitar que la passió s’esvaeixi.

L'ambició de l'Ismael i l'Aloma els pot jugar una mala passada

Al mateix temps, l’Ismael i l’Aloma posen en pràctica el seu vessant més emprenedor: decideixen comprar unes vambes exclusives, de preu astronòmic, amb la idea de revendre-les i treure’n un bon benefici. És un moviment arriscat, però que, si els surt bé, podria donar-los ingressos per realitzar nous plans. Ara bé, hauran d’anar amb compte: aquest mercat és altament competitiu i no tothom juga net. Una mala gestió o un error de càlcul poden suposar pèrdues econòmiques considerables i fer-los topar amb la dura realitat.

Mentrestant, la Sílvia, l’Ivan i l’Hèctor viuen un ensurt inesperat: l’Huracà, el gos de l’Hèctor, s’ha escapat i ningú no sap on és. La inquietud creix a mesura que passen les hores, i la recerca pot convertir-se en tota una odissea per als tres, que ja tenien prou maldecaps a la seva vida diària.

On i a quina hora es podrà mirar el capítol de ‘Com si fos ahir’ del dilluns 27 de gener de 2025?

El primer episodi de la setmana de 'Com si fos ahir' començarà a les quatre i un minut de la tarda i durarà aproximadament quaranta minuts. Com cada dia, es podrà mirar en directe a TV3 i a la plataforma 3cat.