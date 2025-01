María Molins, Isabeleta a Cor de la Ciutat, emociona amb la seva història de maternitat

L'actriu catalana María Molins, coneguda pel seu paper d'Isabeleta a la popular sèrie El Cor de la Ciutat de TV3, ha commogut el públic amb un testimoni sincer sobre la seva experiència com a mare treballadora en la indústria de l'entreteniment. Durant la seva participació en el programa El Cotxe, presentat per Eloi Vila, Molins va compartir els sacrificis i les decisions difícils que ha pres per ser una mare present malgrat les exigències de la seva carrera.

El testimoni de María Molins sobre la maternitat

En l'entrevista, Molins va reflexionar sobre com ha intentat mantenir l'equilibri entre la seva feina i la criança de la seva filla. "He intentat que tota la inestabilitat de la meva feina no repercuteixi en la seva estabilitat emocional", va explicar. Això ha implicat esforços significatius, com aixecar-se a les quatre del matí per agafar un tren, rodar llargues jornades i tornar el mateix dia per ser present a casa.

| TV3

L'actriu també va confessar que va haver de fer renúncies, especialment en l'àmbit teatral, en considerar que combinar el teatre amb l'audiovisual feia incompatible el seu rol com a mare. "Adoro el teatre i ara hi torno amb moltíssimes ganes, però a vegades cal triar per poder ser, no sé si una bona mare, però sí una mare present", va assenyalar Molins.

Trajectòria professional de Maria Molins

María Molins ha construït una sòlida carrera en el món del cinema, el teatre i la televisió, destacant-se per la seva versatilitat i talent interpretatiu. A Catalunya, va assolir gran notorietat pel seu paper d'Isabeleta a El Cor de la Ciutat, una de les sèries més exitoses de TV3, on va demostrar la seva capacitat per connectar amb el públic.

A nivell nacional, Molins ha participat en projectes com La que se avecina, la popular sèrie de Telecinco, en la qual interpretava el paper responsable de premsa i mà dreta del secretari general del partit d'Enrique Pastor.

Al cinema, ha destacat en pel·lícules com El Bosc i Fill de Caín, ambdues reconegudes per la crítica i el públic. A més, Molins és una figura habitual en el teatre, on ha interpretat papers en produccions com Coses que dèiem avui i Tocats pel foc.