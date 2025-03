Salten espurnes entre Terelu Campos i Makoke a Supervivientes: 'No vas estar...'

La recent edició de 'Supervivientes 2025' ha estat escenari d'un inesperat enfrontament entre dues figures destacades de la televisió espanyola: Terelu Campos i Makoke. El que va començar com una conversa aparentment trivial a les platges d'Hondures, ràpidament va escalar a una tensa discussió que ha revifat velles ferides i retrets mutus.​

Es veia a venir

Durant una xerrada quotidiana, Makoke va expressar la seva tristesa per estar lluny dels seus éssers estimats, especialment dels seus fills. Terelu, en un intent per animar-la, va comentar que no calia forçar-se al màxim i que, si es trobava malament, havia de prioritzar el seu benestar. No obstant això, la conversa va prendre un gir inesperat quan Makoke va retreure a Terelu no haver estat present en moments difícils de la seva vida, afirmant: "Tu no vas estar a l'altura".

| Terelu Campos, Kiko Matamoros, XCatalunya

Aquest comentari va desfermar una sèrie de recriminacions entre ambdues, traient a la llum episodis passats que havien fracturat la seva amistat. Terelu, visiblement molesta, va recordar un incident en què Makoke no es va comportar adequadament amb la seva filla, Alejandra Rubio, assenyalant que ella mai actuaria d'aquesta manera amb Anita Matamoros, filla de Makoke. ​

Declaracions oficials i reaccions

La tensió entre Terelu i Makoke no és nova. El 2022, ambdues van fer públic al programa 'Viva la vida' que la seva amistat havia arribat a la seva fi, tot i que no van aprofundir en els motius. Aquest recent enfrontament a 'Supervivientes' ha revifat les especulacions sobre les causes del seu distanciament.

A més, l'entorn d'ambdues ha reaccionat davant aquest conflicte. Carmen Borrego, germana de Terelu, ha expressat la seva preocupació per la situació, destacant que les condicions extremes del reality poden exacerbar les emocions i portar a discussions més acalorades. Per la seva banda, Laura Matamoros, filla de Kiko Matamoros i excompanya de Makoke, ha sorprès en incloure Makoke en el seu reconeixement als concursants de 'Supervivientes', malgrat les seves diferències passades.

Aquest enfrontament ha generat un gran enrenou a les xarxes socials i mitjans de comunicació, on els seguidors del programa debaten sobre les raons darrere de la ruptura de la seva amistat i com aquest conflicte podria afectar la seva convivència a l'illa.​

A mesura que 'Supervivientes 2025' avança, queda per veure si Terelu i Makoke podran superar les seves diferències i col·laborar en els desafiaments que el programa els presenta, o si aquest enfrontament marcarà un punt d'inflexió en la seva participació.