Qui és Aldo Comas? El marit català de Macarena Gómez

Macarena Gómez és una de les actrius més estimades del panorama televisiu espanyol. El seu paper a La que s'acosta com a Lola Trujillo l'ha convertit en una figura emblemàtica de la televisió, consolidant-se com una de les protagonistes més carismàtiques de la famosa sèrie de comèdia.

L'actriu cordovesa és a la sèrie des de la primera temporada i el seu personatge ha evolucionat molt. Inicialment era fotògrafa i tenia fortes discussions amb la seva sogra Goya (Beatriz Carvajal). Tot i que la seva relació amb Javi (Antonio Pagudo) semblava consolidada, ell la va acabar deixant al final de la temporada 11.

Macarena Gómez no va tenir gaire participació a la primera temporada - la 13 en total - de 'La que se avecina' a Contubernio 49, l'edifici al qual es van mudar després de deixar Montepinar. El va recuperar una mica la temporada passada i s'espera que tingui més participació a la quinzena, que s'estrena el dilluns 18 de novembre.

Tot i que no era una de les actrius - com tampoc ho era Antonio Pagudo - que continuaven des d''Aquí no hay quien viva', el seu personatge no va trigar a consolidar-se, especialment des de l'arribada d'Estela Reynolds (Antonia San Juan) a partir de la tercera temporada.

La trajectòria de Macarena a l'actuació és extensa, i ha participat en nombroses pel·lícules i programes de televisió, sempre deixant una empremta distintiva amb el seu estil inigualable. Tot i això, fora dels focus, Macarena també és coneguda per la seva vida personal, especialment per la seva relació amb el seu marit, Aldo Comas.

Aldo Comas: el carismàtic marit de Macarena Gómez

Aldo Comas és molt més que la parella de Macarena Gómez. Aldo, nascut a Barcelona el 1985, ha sabut guanyar-se el seu lloc en diferents àmbits, destacant-se com a músic, productor i aventurer. La seva vida, marcada per la creativitat i el risc, fa que sigui una figura singular que ha atret l'atenció del públic.

La relació entre Aldo i Macarena és peculiar i fascinant dins el món de les celebritats espanyoles. Tots dos comparteixen una filosofia de vida poc convencional, que els ha portat a construir una llar plena de naturalesa i originalitat. Macarena i Aldo es van casar el 2013 i tenen un fill en comú, Dante.

Aldo Comas és conegut pel seu esperit aventurer i el seu amor per la llibertat. És també un apassionat dels esports extrems, fent salts en paracaigudes en múltiples ocasions. Aquesta faceta més arriscada ha estat sempre motiu d'admiració per part de la seva dona, Macarena, que més d'una vegada ha confessat el seu respecte per la valentia d'Aldo. Junts, han compartit moments inoblidables, com les vacances a la Costa Brava, on gaudeixen del paisatge i practiquen activitats com el paracaigudisme i passejades a cavall.

Una vida a la natura

La parella de Macarena Gómez i Aldo Comas s'ha allunyat de la vida convencional de les grans ciutats per abraçar un estil de vida més proper a la natura. Junts han creat una llar on poden gaudir del seu amor pels animals i la vida rural. En una entrevista tots dos van parlar sobre la seva granja, on tenen cavalls, un hort, i fins i tot un porquet anomenat Patata. Aquest ambient bucòlic sembla ser el lloc perfecte per a una parella que fuig de l'enrenou i prefereix la tranquil·litat i la simplicitat.

Aldo també ha demostrat tenir un gran esperit emprenedor. Fou un dels protagonistes del programa First Class, un reality que explorava l'estil de vida de personatges amb una visió diferent del món del luxe i l'exclusivitat. El caràcter desenfadat i la visió poc convencional de la vida es reflecteixen en cadascun dels seus projectes, que no es limiten a la música oa la televisió, sinó que també abasten l'art i la producció d'esdeveniments.