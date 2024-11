Froilán desesperat, truca la seva mare: La paraula que ningú esperava

per Mireia Puig

La vida de Froilán de Marichalar i Borbó ha estat marcada per la polèmica i la rebel·lia. El nebot del rei Felip VI ha estat el protagonista de nombrosos titulars als mitjans, la majoria relacionats amb comportaments poc exemplars per a un membre de la família reial.

Des de la seva adolescència, Froilán s'ha guanyat la reputació de ser el 'díscol' de la família, i les seves accions a la vida pública han estat objecte de crítiques i preocupació per a la monarquia. Amb festes interminables, baralles i comportaments qüestionables, Froilán ha estat sempre el punt feble de la imatge de la Casa Reial espanyola.

En els darrers anys, mentre altres membres de la família reial han intentat mantenir un perfil baix i evitar els escàndols, Froilán ha continuat protagonitzant situacions que han deixat en evidència la manca de control sobre la seva vida. Tot això ha fet que el jove Borbó estigui ara més perdut que mai, fins a recórrer a la seva mare, la infanta Elena, per demanar ajuda. Segons s'ha informat recentment, Froilán, desesperat i sense rumb, ha trucat a la seva mare plorant, una situació que va sorprendre tothom per l'actitud habitual del jove de mostrar-se desafiant i sense remordiments.

| Froilán de Marichalar

Froilán demana perdó a la seva mare: la trucada inesperada

La notícia de la trucada de Froilán a la infanta Elena ha causat un gran enrenou. El jove, que mai no ha destacat per la seva humilitat, hauria utilitzat paraules que ningú esperava escoltar-ne: va demanar perdó. Segons informacions de l'entorn proper a la família, Froilan va trucar a la seva mare en un moment de desesperació, reconeixent que mai abans no havia estat tan malament.

A més, el rebuig per part de l'opinió pública ha augmentat. La paraula "perdó" no només va sorprendre la infanta Elena, sinó també els que han seguit de prop les aventures de Froilán. El nét gran de Joan Carles I s'avorreix a Abu Dhabi i vol tornar al seu país.

El futur incert de Froilán

El futur de Froilán és incert, i encara que aquesta crida a la seva mare i als Reis es podria interpretar com un primer pas cap a la reflexió i el canvi, queda per veure si el jove serà capaç de deixar enrere el seu comportament problemàtic.

L'opinió pública es mostra escèptica, i molts consideren que aquesta trucada podria ser simplement un episodi més a la vida d'un jove que no ha sabut manejar la pressió de pertànyer a la família reial. També pensen que només és una estratègia per poder sortir d'Abu Dhabi.