¿Quién es Aldo Comas? El marido catalán de Macarena Gómez

Macarena Gómez es una de las actrices más queridas del panorama televisivo español. Su papel en La que se avecina como Lola Trujillo la ha convertido en una figura emblemática de la televisión, consolidándose como una de las protagonistas más carismáticas de la famosa serie de comedia.

La actriz cordobesa está en la serie desde la primera temporada y su personaje ha evolucionado mucho. Inicialmente era fotógrafa y tenía fuertes discusiones con su suegra Goya (Beatriz Carvajal). Aunque su relación con Javi (Antonio Pagudo) parecía consolidada, él la acabó dejando al final de la temporada 11.

Macarena Gómez no tuvo mucha participación en la primera temporada - la 13 en total - de 'La que se avecina' en Contubernio 49, el edificio al que se mudaron después de dejar Montepinar. Lo recuperó un poco en la pasada temporada y se espera que tenga una mayor participación en la decimoquinta, que se estrena el lunes 18 de noviembre.

Aunque no era una de las actrices - como tampoco lo era Antonio Pagudo - que continuaban desde 'Aquí no hay quién viva', su personaje no tardó en consolidarse, especialmente desde la llegada de Estela Reynolds (Antonia San Juan) a partir de la tercera temporada.

La trayectoria de Macarena en la actuación es extensa, y ha participado en numerosas películas y programas de televisión, siempre dejando una huella distintiva con su estilo inigualable. Sin embargo, fuera de los focos, Macarena también es conocida por su vida personal, especialmente por su relación con su esposo, Aldo Comas.

Aldo Comas: el carismático marido de Macarena Gómez

Aldo Comas es mucho más que la pareja de Macarena Gómez. Aldo, nacido en Barcelona en 1985, ha sabido ganarse su lugar en diferentes ámbitos, destacándose como músico, productor y aventurero. Su vida, marcada por la creatividad y el riesgo, lo convierte en una figura singular que ha atraído la atención del público.

La relación entre Aldo y Macarena es peculiar y fascinante dentro del mundo de las celebridades españolas. Ambos comparten una filosofía de vida poco convencional, que les ha llevado a construir un hogar lleno de naturaleza y originalidad. Macarena y Aldo se casaron en 2013 y tienen un hijo en común, Dante.

Aldo Comas es conocido por su espíritu aventurero y su amor por la libertad. Es también un apasionado de los deportes extremos, realizando saltos en paracaídas en múltiples ocasiones. Esta faceta más arriesgada ha sido siempre motivo de admiración por parte de su esposa, Macarena, quien en más de una ocasión ha confesado su respeto por la valentía de Aldo. Juntos, han compartido momentos inolvidables, como sus vacaciones en la Costa Brava, donde disfrutan del paisaje y practican actividades como el paracaidismo y paseos a caballo.

Una vida en la naturaleza

La pareja de Macarena Gómez y Aldo Comas se ha alejado de la vida convencional de las grandes ciudades para abrazar un estilo de vida más cercano a la naturaleza. Juntos, han creado un hogar donde pueden disfrutar de su amor por los animales y la vida rural. En una entrevista ambos hablaron sobre su granja, donde tienen caballos, un huerto, y hasta un cerdito llamado Patata. Este ambiente bucólico parece ser el lugar perfecto para una pareja que huye del bullicio y prefiere la tranquilidad y la simplicidad.

Aldo también ha demostrado tener un gran espíritu emprendedor. Fue uno de los protagonistas del programa First Class, un reality que exploraba el estilo de vida de personajes con una visión diferente del mundo del lujo y la exclusividad. Su carácter desenfadado y su visión poco convencional de la vida se reflejan en cada uno de sus proyectos, que no se limitan a la música o a la televisión, sino que también abarcan el arte y la producción de eventos.