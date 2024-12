Albert Pla, demoledor con el himno del 125 aniversario del Barça: 'Es...'

El FC Barcelona está celebrando sus 125 años de historia, un hito significativo para uno de los clubes más emblemáticos del fútbol mundial. Con motivo de este aniversario, el club organizó una gala especial en el Gran Teatre del Liceu de Barcelona, donde presentó un himno conmemorativo. Este evento reunió a personalidades destacadas, que no quisieron perderse la fiesta. Asimismo se interpretó el nuevo himno.

El himno, titulado "Som un sol crit", buscaba reflejar la esencia y la pasión que el Barça despierta entre sus seguidores. La letra y la música intentaron transmitir el espíritu del club y su legado histórico. Sin embargo, no todos los presentes quedaron impresionados con la creación.

Albert Pla, el conocido músico y activista catalán, fue uno de los invitados a comentar la obra en el programa Col·lapse de TV3, presentado por Ricard Ustrell. Durante su intervención, Pla no ocultó su disgusto por el himno. Con su estilo irónico y directo, describió la composición como "patética" y expresó que no le gustaba en absoluto. Su opinión, como suele ser habitual, no dejó indiferente a nadie.

En su análisis, Pla señaló que la pieza carecía de la fuerza y el simbolismo que debería tener un himno para un aniversario tan especial. Su crítica generó debate en redes sociales, con opiniones divididas entre quienes compartían su punto de vista y aquellos que defendían la obra musical.

Albert Pla, mucho más que un músico

Albert Pla es una figura muy conocida y muy influyente en la escena cultural catalana. Nacido en Sabadell en 1966 y es uno de los músicos más importantes de las últimas décadas. Tiene un estilo que mezcla ironía, provocación y poesía.

Su carrera musical comenzó en los años 80, y desde entonces ha lanzado discos icónicos como Ho sento molt y Supone Fonollosa. Además, ha explorado el mundo del teatro y el cine, participando en proyectos que destacan por su originalidad y su capacidad para incomodar a los convencionalismos. A lo largo de su trayectoria, Pla ha mostrado su compromiso social y político, lo que le ha valido tanto admiradores como detractores.

El legado del Barça y su aniversario

El FC Barcelona, fundado en 1899, ha sido más que un club de fútbol. Su historia está entrelazada con la identidad cultural y política de Catalunya. Este aniversario es un recordatorio de la influencia que el Barça tiene no solo en el deporte, sino también en la sociedad catalana.

En la red social X (antigua Twitter), muchos usuarios se han unido a las palabras de Albert Pla y han criticado el himno. No solo por su contenido, sino por la manera de interpretarlo el día de la gala. "¿No podien haver triat, per gravar-lo, cantants que no tinguessin accent xava? Sentir “l’ascut” i “Barça” amb les dues as tòniques, fa mal a les orelles", dice un usuario.