Bárbara Rey parla clar per primera vegada: 'Em va deixar 500000 pessetes a la tauleta'

El 9 de desembre, Telecincoo va emetre una esperada entrevista a Bárbara Rey. La vedette va parlar com mai abans ho havia fet. L'entrevista, plena de titulars, va oferir detalls desconeguts sobre la vida personal i la relació amb el rei emèrit Joan Carles I.

Un dels moments més impactants va ser quan Bárbara Rey va esmentar un possible embaràs. Va reconèixer que ella era l'única que prenia mesures de precaució. De manera que si hagués volgut quedar-se embarassada, ho hauria aconseguit sense cap problema. Aquest episodi és només un dels tants secrets que Bàrbara ha revelat amb el temps.

També va parlar de la seva relació (o no relació) amb la Reina Sofia. Va assegurar que l'emèrita no li va dir mai res de la seva relació extramatrimonial amb el seu marit. En aquest sentit, la consort sempre va mantenir un perfil institucional per no perjudicar la institució.

Un altre dels titulars més comentats va ser la seva confessió sobre un gest econòmic del rei. Bárbara Rey va afirmar que l'emèrit li va deixar 500.000 pessetes a la tauleta de nit. En euros actuals, aquesta quantitat equival a uns 3.000. Amb aquesta revelació, la vedette va deixar clar que la seva relació amb el monarca va ser intensa i marcada per episodis complexos. Aquesta frase demostra que els diners no eren cap problema per a l'emèrit.

Al llarg de la seva vida, Bárbara Rey ha estat molt més que un nom associat a la polèmica. Nascuda a Totana el 1950, es va convertir en una de les vedets més importants d'Espanya. La seva participació al cinema de 'destape' durant els anys 70 i 80 la va consolidar com una icona de la transició. A la televisió, va destacar pel seu carisma en programes de varietats, i es va convertir en una figura imprescindible de l'espectacle espanyol.

En la seva vida personal, Bàrbara va estar casada amb Ángel Cristo, amb qui va tenir dos fills, Sofia i Ángel. El matrimoni va estar marcat per la fama, però també per tensions i dificultats personals. Amb el temps, Bárbara ha parlat obertament sobre els problemes que va enfrontar durant aquesta etapa.

La relació amb el rei emèrit ha estat un dels aspectes més controvertits de la vida. Segons diversos testimonis, Bárbara Rey hauria conegut secrets d'estat i hauria rebut pressions per guardar silenci. Tot i això, en els últims anys, ha decidit explicar la seva veritat, cosa que ha despertat un gran interès mediàtic.

Bárbara Rey continua sent una figura clau a la història de l'espectacle espanyol. La seva entrevista a Telecincoo ha deixat clar que la seva vida ha estat marcada per llums i ombres. Però sobretot per una fortalesa que l'ha convertit en una icona.