Bárbara Rey ho canvia tot parlant del seu possible embaràs amb Joan Carles I

Ahir dilluns dia 9 de desembre era un dia especial per als amants de la xafarderia. Telecinco emetia en exclusiva una entrevista a Bárbara Rey. L'exvedette i amiga íntima del Rei Joan Carles I durant molts anys s'obria en canal per explicar els secrets més ben guardats. Secrets personals i secrets destat. Zarzuela tremolava en els moments previs.

Bárbara Rey va ser una persona molt propera a l'emèrit. Els espanyols coneixien l'idil·li i l'acceptaven com a amant. Igual que la Reina Sofia que, com a bona cristiana, callava davant les banyes del seu marit. L'emèrita es mantenia en silenci i preservant el paper institucional de reina consort. L'artista va parlar de molts temes i va deixar molts titulars.

| Telecinco, Casa Real

De la seva vida personal, de la seva família, del seu fill, de la seva relació amb Ángel Cristo. També de la seva relació extramatrimonial amb el Rei. De política. De la UCD i de Suárez. Del possible xantatge de les institucions de l'estat per assegurar-ne el silenci i per intentar mantenir viva la monarquia. Els titulars són infinits en una entrevista tan extensa.

Escàndol en forma d'embaràs

Sobre un possible embaràs del qual Joan Carles en seria el responsable, Bárbara Rey va assegurar que "vaig poder quedar-me embarassada des del primer dia". Va afegir que "l'única que ha pres precaucions sempre he estat jo". Va insinuar, per tant, que els mètodes anticonceptius els aportava ella. "Si jo hagués volgut quedar-me embarassada i fer-li una bona feina, m'hauria pogut quedar".

Un embaràs que hauria portat conseqüències. "Que després les conseqüències podien ser bones, dolentes o vés a saber... "Jo perfectament hagués pogut intentar solucionar-me la papereta tenint un fill d'ell".

| Casa Real, XCatalunya, Antena 3

Una certesa que no és tan segura com pensa. En aquest sentit, s'ha parlat de diversos fills il·legítims de Joan Carles, però que mai no han estat reconeguts com a tals. És el cas d'Albert Solà, ja mort, i de molts d'altres.

Figura de Bàrbara Rey

El seu nom real és María García García , encara que és coneguda popularment com Bárbara Rey. Va néixer a Totana, Múrcia, el 2 de febrer de 1950. És coneguda per la seva carrera com a actriu, vedette i presentadora. Però també per la seva vida personal i la seva relació amb el rei emèrit Joan Carles I.

Va començar la seva trajectòria artística als anys 60, participant en certàmens de bellesa, com Miss España, on va guanyar notorietat per la seva bellesa i carisma. Aquest primer pas li va permetre endinsar-se al món de la televisió i el cinema. Als anys 70 i 80, es va convertir en una de les vedettes més populars del cinema de destape, un gènere característic de la transició espanyola.

| XCatalunya

La seva carrera cinematogràfica inclou títols com "Me siento estraña" (1977) al costat de Rocío Dúrcal, "La escopeta nacional" (1978) de Luis García Berlanga i "Carne apaleada" (1978). Encara que al cinema va trobar èxit, va ser a la televisió on va consolidar la seva popularitat. Bárbara Rey va participar en programes com Palmarés i, posteriorment, va treballar en espais de varietats, especialment a TVE.