Albert Om y María Teresa Campos, historia de la TV con el 'Xarel 10'

Cuando se trata de Catalunya, los errores protagonizados por los periodistas españoles son habituales y no tienen consecuencias. No importa si demuestran su incultura. Tampoco importa si demuestran su poco interés con la gente y la cultura de una Comunidad Autónoma que aseguran que pertenece a España. No les importa, ni tampoco tienen ganas de aprender. Los ejemplos son infinitos, pero hoy queremos compartir con vosotros la gran sabiduría de María Teresa Campos.

La periodista española demostró conocer la ele geminada catalana. También un gran conocimiento de las variedades de uva autóctonas de la zona de Catalunya. Los cavas, con algunas excepciones, normalmente se elaboran con macabeo, parellada y xarel·lo. Xarel·lo, que fonéticamente, suena charelo. No charel 10. El 'lo' final no es un número uno y un cero. Es una ele y una o. Pero da igual, nadie del programa se dio cuenta. Y parte de la audiencia tampoco.

xarel10

El momento fue detectado por el programa 'Malalts de Tele' presentado por Toni Soler y por Albert Om. El vídeo también se puede encontrar en Youtube y es historia de la televisión. El vídeo acumula miles de visualizaciones de catalanes que reaccionan entre las risas y la indignación. O ambas sensaciones a la vez.

| ACN

Los nombres propios, los más afectados

Otros ejemplos los encontramos en los topónimos. Nombres de pueblos, de ciudades y nombres de personas se ven normalmente modificados por periodistas españoles. Ciudades traducidas al castellano cuando tienen un nombre propio catalán, ubicaciones en zonas equivocadas... Los catalanes ya estamos acostumbrados a estas faltas de respeto y las consecuencias siempre son las mismas: ninguna. Nadie pide perdón ni tampoco hay consecuencias laborales para el periodista.

María Teresa Campos, una trayectoria vinculada a Telecinco

María Teresa Campos nació en 1941 en Tetuán, entonces bajo dominio españo y pronto empezó a dedicar su carrera al periodismo. Tuvo dos hijas, Terelu Campos y Carmen Borrego, que también se han dedicado al mundo del periodismo. Falleció el 5 de septiembre de 2023, a los 82 años, dejando un vacío en el panorama televisivo español y un enorme legado profesional.

"Día a Día" (Telecinco, 1996-2004): Fue uno de los espacios más vistos de la televisión española durante su emisión.

"Cada Día" (Antena 3, 2004-2006): Su paso a Antena 3 no tuvo el mismo éxito, pero consolidó su figura como un referente.

"Qué tiempo tan feliz" (Telecinco, 2009-2017): Este programa de entretenimiento y entrevistas se convirtió en uno de los proyectos más queridos por la presentadora.