Presentadora de TV3 no anirà a treballar si Orriols és Presidenta: 'Encapçalaré..'

Habitualment solem publicar enquestes que pronostiquen què passaria si avui se celebressin eleccions al Parlament de Catalunya. Al Congrés dels Diputats, el dubte és si guanya el Partit Popular o el PSOE. Als Estats Units, el combat el protagonitzen republicans i demòcrates. El bipartidisme impera a gairebé tots els països del món i Catalunya no n'és l'excepció. Aquí la incògnita està en si guanya Junts (abans Convergència) o el PSC.

Amb l'excepció de Pere Aragonès, els presidents sempre han estat de color blau o de color vermell. Jordi Pujol, Pasqual Maragall, José Montilla, Artur Mas, Quim Torra, Carles Puigdemont... I Salvador Illa. Inés Arrimadas va ser la guanyadora d'unes eleccions imposades a finals del 2017, però la victòria va ser totalment conjuntural. Les proves són tan clares que aquest partit avui ja no existeix. Sergi288 ha publicat una enquesta analitzant què passaria si avui se celebressin eleccions al Parlament.

El PSC tornaria a guanyar els comicis, però la suma entre socialistes, autonomistes i comunistes no arriba a la majoria absoluta. La conclusió del sondeig és que extrema esquerra de CUP i Comuns s'enfonsa fins a la desaparició en el primer cas. D'altra banda, l'únic partit independentista de la cambra escala posicions fins als dos dígits.

És pràcticament impossible que Orriols sigui presidenta de la Generalitat. Primer, perquè lidera un partit amb pocs anys d'història. En segon lloc perquè té totes les institucions públiques i l'aparell mediàtic privat subvencionat en contra. A TV3 ho tenen clar. Una de les periodistes del 324 ha afirmat que no aniria a treballar si l'alcaldessa de Ripoll és Presidenta.

Les paraules van ser pronunciades durant el programa APM i l'entrevista conduïda per Joel Díaz. L'entrevistador va fer broma sobre l'apel·latiu que la periodista Beatriz Duodou rep, 'la negra del 324'. Després va començar una mena de campanya per contractar més persones racialitzades com a mesura de discriminació positiva i no pels seus mèrits.

Resposta contundent de Sílvia Orriols

El vídeo no ha passat desapercebut per Sílvia Orriols que ha contestat de manera contundent aquestes paraules. Segons la diputada independentista, “pressuposar que una chica, pel fet de tenir la piel de color negre és antiorriols o necessita discriminació positiva per accedir a llocs de poder, et converteix en el racista número 1 de Catalunya”. Racista d'escola concertada, ha afegit.

Les paraules de la líder d'Aliança Catalana s'han fet virals a les xarxes socials. S'entenen com un nou enfrontament amb el periodista, que fa uns mesos va fer broma sobre el nom de la seva filla i una agressió sexual.

| TV3, XCatalunya

Bromes de Joel Díaz sobre el nom de la filla de Silvia Orriols

El comentari de Díaz va generar una onada de crítiques a les xarxes socials i en cercles polítics. Silvia Orriols va reaccionar immediatament, qualificant el comentari com una falta de respecte cap a la seva filla petita. Va explicar que les paraules de Joel Díaz són “intolerables” i va exigir una disculpa pública, deixant clar que la broma traspassava els límits del que és ètic.

Per la seva banda, el periodista va respondre a les acusacions assegurant que la intenció del comentari era merament humorística i que no pretenia ofendre ningú.