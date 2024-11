Anunci oficial del Meteocat: El dia que tornen les pluges a una zona de Catalunya

El Servei Meteorològic de Catalunya, conegut com a Meteocat, ha actualitzat la seva previsió per als propers dies. Segons el seu darrer comunicat a les xarxes socials, Catalunya viurà una setmana marcada per l'estabilitat atmosfèrica, encara que no exempta d'alguns canvis.

El pronòstic destaca la presència de boires matinals a diverses comarques. Aquestes seran especialment denses a les zones baixes i valls interiors. Tot i això, a mesura que avanci la jornada, el sol predominarà a la major part del territori.

Dilluns assolellat, però amb boires matinals persistents

Dilluns serà un dia majoritàriament assolellat a tot Catalunya. Meteocat ha subratllat la possibilitat de bancs de boira a l'alba. Aquestes boires afectaran principalment les comarques de l'interior i podrien limitar la visibilitat a carreteres locals.

A mesura que avanci el matí, l'ambient clar dominarà, oferint temperatures agradables per a aquesta època de l'any. Les màximes es mantindran estables, oscil·lant entre els 14 i 18 graus al litoral i entre els 10 i 15 graus a l'interior.

| Pexels

Dimarts amb un lleuger canvi: primers senyals de pluja

Dimarts portarà un lleuger canvi al panorama meteorològic. Tot i que es mantindrà l'estabilitat general, la meitat nord de Catalunya començarà a veure alguns núvols més compactes. Segons el pronòstic del Meteocat, aquests núvols podrien deixar precipitacions febles, especialment a zones del Pirineu i Prepirineu.

Aquestes pluges seran esporàdiques i de baixa intensitat però marcaran l'inici d'un canvi progressiu en el temps. A la resta del territori, l'ambient seguirà assolellat, tot i que amb unes temperatures lleugerament encara més baixes per l'arribada d'una massa d'aire més freda.

Dimecres: el dia clau per a les pluges

Dimecres serà el dia que les pluges podrien guanyar una mica més de protagonisme. Segons Meteocat, aquestes precipitacions afectaran principalment el nord de Catalunya, amb més incidència a l'Alt Empordà, la Garrotxa i el Ripollès.

Tot i que les pluges continuaran sent de caràcter feble, s'espera que vagin acompanyades d'un descens més notori de les temperatures. A la resta del territori, el sol continuarà sent el gran protagonista, tot i que les boires matinals es podrien estendre per més hores.

Recomanacions del Meteocat

Davant aquest panorama, el Meteocat recomana precaució a zones amb boira densa. A més, els conductors han d'extremar les mesures de seguretat a les valls interiors durant les primeres hores del dia. Pels amants de les activitats a l'aire lliure, dilluns i dimarts seran els dies més favorables.

Pel que fa a les zones que rebran pluja, l'organisme meteorològic aconsella consultar les actualitzacions diàries. Les precipitacions previstes no són importants, però podrien influir en algunes activitats agrícoles o a l'aire lliure.

Aquesta setmana es caracteritza per l'estabilitat atmosfèrica general. Les pluges febles de dimecres són un recordatori de l'arribada progressiva de l'hivern. Meteocat continuarà monitoritzant qualsevol canvi a la previsió i mantindrà informada la població a través dels seus canals oficials.

Catalunya gaudeix, de moment, d'un clima ideal per a passejades i activitats exteriors. Tot i això, els habitants del nord han d'estar atents a l'evolució del temps.