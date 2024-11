Núria Marin revela l'últim privilegi de Leonor de Borbó

per Sergi Guillén

Núria Marín, periodista catalana, destaca pel seu estil fresc i proper. Ha guanyat popularitat gràcies als anàlisis d'actualitat; coneguda per la seva participació en programes com 'Està passant' de TV3, Marín es mou còmodament entre l'entreteniment i el periodisme. La seva capacitat per barrejar humor i crítica social la fa una figura destacada als mitjans.

A més de la seva faceta a la televisió, la Núria és molt activa en xarxes socials. Allí, comparteix contingut que connecta amb una audiència àmplia i diversa. Les seves publicacions solen generar debat, sobretot quan aborda temes relacionats amb la monarquia.

En aquesta ocasió, Marín ha assenyalat una nova polèmica que involucra la princesa Leonor. Des de l'Escola Naval de Marín, on s'hi troba l'hereva, han sorgit rumors de privilegis. La Núria no ha dubtat a treure'ls a la llum, provocant un ampli debat.

Dóna aquesta informació en primícia sobre Leonor

Segons Marín, la princesa Leonor hauria ignorat les normes estrictes de l'Escola Naval. Dilluns passat, la noia va sortir a sopar fora del recinte militar. Aquest comportament no estaria permès segons la normativa del centre; a més, la periodista destaca que aquesta sortida va tenir lloc a Baiona, Pontevedra, a més de 60 quilòmetres de Marín.

El restaurant escollit va ser una coneguda hamburgueseria, 'La Pepita Burger Bar'; allí, Leonor hauria gaudit del sopar amb els seus amics. Marín detalla que van arribar al local passades les 23.00 hores, hora en què hauria d'estar descansant, ja que segons l'escola l'hora màxima per estar despert és les 22.30 hores. Aquesta situació ha fet dubtes sobre els privilegis de l'hereva.

Segons testimonis, la Princesa Leonor va arribar vestida de civil, amb uns texans i unes sabatilles. La Princesa semblava còmoda i relaxada, lluny de l'ambient militar a què està envoltada darrerament. Fins i tot es comenta que va triar asseure's d'esquena a l'entrada per evitar ser vista; no obstant la discreció del grup va cridar l'atenció d'altres comensals presents.

Llibertat per saltar-se les regles

Aquesta actitud, segons Núria Marín, reflecteix un possible tracte de favor cap a la princesa. Mentre els seus companys segueixen les regles, Leonor sembla tenir més llibertat. Aquests tipus d'accions no només trenquen amb la disciplina, sinó que també generen crítiques.

Leonor ja fa uns quants mesos que és a l'Escola Naval de Marín. Aquest temps ha estat clau en la formació militar i protocol·lària. No obstant això, els rumors de privilegis podrien entelar aquesta experiència; a més, la seva estada a Marín ha estat seguida amb atenció, generant polèmica en cada moviment.

La periodista catalana ha posat el focus en aquest incident. Amb el seu estil directe, Núria Marín continua sent una veu crítica a l'anàlisi de la monarquia. Mentrestant, la princesa Leonor continua amb la seva formació, encara que sota l'escrutini constant de l'opinió pública.