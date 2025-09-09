Albert Om l'hi explica a Xavier Grasset a 'La Selva' de TV3: Pocs ho sabien

La nova setmana televisiva arriba amb moviment de plató, promeses de tertúlia i una subtil aroma de nostàlgia. L'audiència catalana mirarà avui la sobretaula i la tarda amb la sensació que TV3 torna a encaixar amb peces conegudes i algunes sorpreses per descobrir.
El retorn de “Com si fos ahir” empeny la conversa des de la primera hora de la tarda. El programa, reforçat per l'entrada de Mercè Arànega, Rosa Boladeras i Nausicaa Bonnín. Són cares que connecten amb la memòria emocional de la sèrie.
Grasset escalfa motors a “Tot es mou” i activa el run-run de la tarda a TV3
Ahir, Xavier Grasset va passar pel “Tot es mou” d'Helena Garcia Melero i va deixar pinzellades molt calculades sobre la nova etapa de “La Selva”. El presentador va parlar de col·laboradors, ambient de magazín i dinàmiques pensades per a una tarda més conversada. En la mateixa trobada es van deixar anar noms d'incorporacions i es va subratllar la idea de plató viu.
No és menor un detall que agrada als més curiosos: “La Selva” s'emet al mateix estudi que “Tot es mou”. Això facilita encreuaments d'energia i un to familiar que l'audiència reconeix. La convivència de formats en un espai compartit funciona com una declaració d'intencions per cohesionar la franja vespertina.
I aquí arriba el secret que no tothom manejava fins ara, i que canvia la conversa de la setmana en clau sentimental televisiva. Albert Om se suma a l'equip de Xavier Grasset. Ho fa amb una secció que obre la porta al seu univers més domèstic i, alhora, més narratiu.
El periodista mostrarà objectes de les seves golfes, peces amb història que serviran de fil conductor. D'aquesta manera podrà explicar relats del present i del passat, seguint la seva coneguda màxima que els objectes sobreviuen a les persones.
Una “golfes” amb memòria: del llegat d'“Una altra història” al cor de “La Selva”
La proposta dialoga amb el segell que Om va consolidar a “Una altra història”, on va articular cent anys de vida a Catalunya. Aquest enfocament va aconseguir una empatia immediata amb el públic per la seva capacitat de convertir petites relíquies en grans històries. Traslladar aquesta sensibilitat al directe vespertí pot ser l'impuls diferencial.
L'ullet a la intimitat del presentador no és casual, i parla del moment que viu el format. “La Selva” vol una tarda que es mogui entre conversa àgil, memòria popular i cultura compartida.
Res funciona millor que una capsa de records oberts davant la càmera. L'aposta, a més, ha tingut un primer aval a xarxes. El canal ha prescrit la novetat subratllant l'atractiu d'aquestes “golfes” plenes de tresors domèstics.
Reaccions, confirmacions i context: la tarda es reforça mentre “Com si fos ahir” trepitja fort
La confirmació oficial del paper d'Om com a col·laborador ha encaixat amb el calendari d'estrenes. En paral·lel, l'eco del retorn de “Com si fos ahir” segueix creixent amb clips, avanços i converses sobre les noves trames i les seves actrius.
El present d'Albert Om també s'expandeix més enllà de la pantalla, amb el pòdcast “Què t'ha passat?”, juntament amb Joan María Pou. Aquest múscul de xerrada i escolta activa aporta un valor extra al seu desembarcament vespertí, on el ritme mana i les històries necessiten respiració.