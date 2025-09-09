Missatge inesperat d'Alexia Pla (38 anys) a Joaquín Prat, el seu xicot: ‘Tot té…’

Alexia Pla ha sorprès amb un missatge molt especial dirigit al seu xicot, Joaquín Prat, en un moment clau per a ell. La parella del presentador, de 38 anys, ha volgut dedicar-li unes paraules que, sens dubte, han cridat l'atenció dels seus seguidors. Aquest gest sorgeix just amb motiu de l'estrena d'un nou projecte professional de Joaquín a Telecinco.
El motiu del missatge no és cap altre que el recent llançament de El Tiempo Justo, el nou programa que Joaquín Prat va estrenar dilluns passat 8 de setembre. L'Alexia ha volgut felicitar-lo públicament i expressar-li el seu suport incondicional en aquesta nova etapa. En el seu missatge, ha deixat clar que tot arriba en el moment adequat, fent un joc de paraules amb el títol de l'espai televisiu.
“Tot té el seu temps just, i aquest és el teu”, ha escrit l'Alexia al seu Instagram, acompanyant el missatge amb una imatge de l'estrena. A més, ha afegit “Enhorabona amor meu”, demostrant així el seu orgull i entusiasme per l'èxit professional de Joaquín. Aquestes paraules han generat molta expectació i han estat molt comentades a les xarxes socials.
Joaquín Prat al capdavant de El Tiempo Justo, la nova aposta de Telecinco
Telecinco ha renovat la seva aposta per a les tardes amb aquest magazín diari que busca oferir al públic un espai equilibrat entre actualitat i entreteniment. El Tiempo Justo aposta per abordar cada tema amb la dedicació precisa, mantenint sempre l'honestedat i el rigor. La proposta pretén aportar frescor al format tradicional sense perdre l'essència que caracteritza la cadena.
El programa es divideix en tres seccions principals: una d'informativa, una altra d'anàlisi i una última d'opinió. A més, inclou un bloc dedicat al cor i als realities més populars de Mediaset, com Supervivientes All Stars. Aquesta barreja busca atreure diferents públics amb exclusives, debats i entreteniment.
Alexia Pla mostra el seu suport incondicional a Joaquín Prat en el seu nou projecte televisiu
Al plató, Joaquín Prat estarà acompanyat per María Ruiz com a copresentadora i César Muñoz, encarregat de la crònica social. La direcció va a càrrec d'Óscar de la Fuente, cosa que garanteix un producte cuidat i ben estructurat. Aquesta nova proposta reflecteix la confiança de Telecinco en el talent de Joaquín per liderar una franja horària tan competida.
Curiosament, el títol del programa és una picada d'ullet al pare de Joaquín, que va presentar durant anys El Precio Justo. Aquest detall ha afegit un valor sentimental al projecte, molt valorat pels seus seguidors i entorn proper. Entre ells, el de la seva parella, que ha mostrat un suport constant enviant-li un missatge especial que reflecteix la seva confiança i orgull en ell.