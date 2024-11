Albert Om abatut: 'He trucat...'

Albert Om és una de les figures més reconegudes al periodisme català. La seva carrera ha estat marcada per una dedicació constant a l'àmbit de la comunicació, especialment a mitjans de Catalunya com TV3, RAC1 i el Diari Ara. Amb un estil proper i empàtic, Om s'ha guanyat l'admiració del públic per la seva habilitat per connectar amb l'audiència i abordar temes d'interès social i humà. La seva trajectòria a TV3 va començar al costat de Toni Soler amb el Malalts de Tele.

Més tard creixia professionalment i s'independitzava. Presentava ell sol El Club, un espai on Om explorava diferents aspectes de la vida quotidiana, comptant amb la participació de figures rellevants del periodisme i la cultura catalans. Era el magazín de les tardes que substituïa l'anterior de Julia Otero. Era un repte i ho va superar.

A més del seu pas per TV3, Om també ha consolidat la seva carrera a la ràdio i a la premsa escrita. A RAC1, va conduir el programa Islàndia, on va adoptar un enfocament més íntim, obrint el micròfon a històries personals i aprofundint en les vides de persones comunes i de figures reconegudes. A Diari Ara, Om ha aportat el seu estil de redacció reflexiu i humà sempre compromès amb l'actualitat i els valors de la societat catalana.

Dies tristos per a Albert Om

Tot i això, Albert Om viu un dels seus moments més durs després de la mort del periodista Óscar Moré . La notícia de la mort de Moré ha sacsejat Om, que va compartir anys de treball i amistat amb ell. La relació entre tots dos transcendia la professionalitat; eren companys al programa El Club de TV3, on van coincidir i van compartir un vincle especial.

Om, visiblement afectat, va expressar els seus sentiments en un missatge carregat de nostàlgia i dolor, en què va confessar haver intentat contactar amb el seu amic per intentar assimilar la pèrdua: "He trucat a les 3 de la tarda a la ràdio. A mi m'ho ha dit una persona amb qui treballem junts. No m'ho podia creure. Us he trucat per saber si podia ser veritat.

Figura d'Óscar Moré

Óscar Moré era conegut i respectat a l'àmbit del periodisme català. La seva proximitat i professionalisme el van convertir en una figura estimada pels col·legues i el públic. La seva sobtada partida ha commocionat molts, però especialment els que van tenir l'oportunitat de compartir la seva vida professional amb ell.

Om no ha estat l'únic a expressar la seva tristesa; altres companys d'aquell entranyable programa com Eloi Vila i Cristina Puig també han manifestat el seu pesar i han recordat amb afecte els moments compartits amb Moré. Tant Vila com Puig van compartir emotives paraules en què recordaven el periodista no només per la seva habilitat professional, sinó també pel caràcter amable i genuí.