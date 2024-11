Així és ara Rosa Boladeras: Professió actual i amb filla actriu de 'Com si fos ahir'

Rosa Boladeras, coneguda per la seva prolífica carrera com a actriu i presentadora a la televisió catalana, ha viscut una notable transformació tant a nivell personal com professional en els darrers anys. A mesura que la seva carrera ha evolucionat, també ho ha fet la seva vida familiar, i avui la seva filla, Sara Diego, participa com a actriu a la sèrie 'Com si fos ahir' de TV3.

D'actriu a nova faceta professional

Rosa Boladeras ha tingut una carrera plena d'èxits a la televisió catalana, i ha participat en programes i sèries que han marcat la història recent de la pantalla petita a Catalunya. En particular, la seva participació en sèries com 'Temps de Silenci', 'La Riera' o 'Set de nit' la van convertir en una figura molt coneguda per al públic. Tot i això, en els últims anys, Rosa ha pres un camí diferent, apartant-se de la televisió i de la interpretació per involucrar-se en noves activitats professionals.

A Temps de Silenci va interpretar Herminia, un personatge que encara es recorda. Era una jove serventa que venia del poble. Molt enamoradissa, tots els nòvios la deixaven. Ja gran va conèixer el Marià, un vidu amb sis fills. Els va tocar una quiniela i es va poder retirar encara que més tard tornaria a aparèixer a la sèrie, ja caracteritzada de gran, per cuidar la filla de la Núria (Sara Loscos).

A què es dedica actualment Rosa Boladeras?

Avui dia, Rosa Boladeras ha optat per centrar-se en la política, una decisió que ha sorprès molts dels seus seguidors. Rosa s'ha convertit en una figura activa a l'àmbit polític de la seva ciutat, i actualment ocupa un paper destacat a l'ajuntament de Terrassa, on ha assumit el càrrec de regidor de Cultura. Forma part de Tots x Terrassa, el partit polític que porta dos mandats guanyant les eleccions. Aquest canvi de carrera no només ha suposat una transformació professional per a Rosa, sinó que també ha tingut un impacte a la seva vida pública, en passar de ser una figura popular de la televisió a convertir-se en una representant política compromesa amb la seva comunitat.

Sara Diego, la filla actriu de Rosa Boladeras i Gabino Diego

Rosa Boladeras comparteix la seva passió per la interpretació amb la filla, Sara Diego. Sara, fruit de la relació de Rosa amb el també conegut actor Gabino Diego, s'obre camí al món de l'actuació i actualment participa a la popular sèrie de TV3 'Com si fos ahir'. Sara Diego fa el paper de Carla, la parella de Manel i mare del petit Nico. Actualment la seva participació és intermitent i no té trama pròpia. Fa anys també la vam poder veure a Kubala, Moreno i Manchón, on interpretava una amiga de Sara (Clara de Ramón). Curiosament Clara de Ramón també participa a 'Com si fos ahir', al paper d'Etna.

La relació entre mare i filla és molt propera, i totes dues comparteixen l'amor pel teatre i la interpretació. Rosa Boladeras ha donat suport en tot moment a la carrera de la seva filla, i ha estat per a ella una mentora tant a nivell professional com personal. Tot i que la Rosa ha optat per allunyar-se de la televisió per centrar-se en la política, continua sent una font d'inspiració per a la Sara, que ha decidit agafar el relleu i continuar la tradició familiar de dedicar-se al món de l'espectacle.

Per la seva banda, Gabino Diego, també conegut per la seva llarga trajectòria com a actor, ha expressat diverses vegades l'orgull que sent pels èxits de la seva filla. La família Diego-Boladeras s'ha convertit en un exemple de com el talent i la passió per la interpretació es transmeten de generació en generació, i Sara Diego sembla estar preparada per seguir els passos dels seus pares i deixar la seva pròpia empremta al món de la televisió i el teatre.