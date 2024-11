Albert Om abatido: 'He llamado...'

Albert Om es una de las figuras más reconocidas en el periodismo catalán. Su carrera ha estado marcada por una dedicación constante al ámbito de la comunicación, especialmente en medios de Catalunya como TV3, RAC1 y el Diari Ara. Con un estilo cercano y empático, Om se ha ganado la admiración del público por su habilidad para conectar con la audiencia y abordar temas de interés social y humano. Su trayectoria en TV3 empezó al lado de Toni Soler con el 'Malalts de Tele'.

Más tarde, crecía profesionalmente y se independizaba. Presentaba él solo El Club, un espacio en el que Om exploraba diferentes aspectos de la vida cotidiana, contando con la participación de figuras relevantes del periodismo y la cultura catalanes. Era el magazín de las tardes que sustituía el anterior de Julia Otero. Era un reto y lo superó.

Además de su paso por TV3, Om también ha consolidado su carrera en la radio y en la prensa escrita. En RAC1, condujo el programa Islàndia, donde adoptó un enfoque más íntimo, abriendo el micrófono a historias personales y profundizando en las vidas de personas comunes y de figuras reconocidas. En Diari Ara, Om ha aportado su estilo de redacción reflexivo y humano, siempre comprometido con la actualidad y los valores de la sociedad catalana.

| ACN

Días tristes para Albert Om

Sin embargo, Albert Om vive uno de sus momentos más duros tras el fallecimiento del periodista Óscar Moré. La noticia de la muerte de Moré ha sacudido a Om, quien compartió años de trabajo y amistad con él. La relación entre ambos trascendía la profesionalidad; eran compañeros en el programa El Club de TV3, donde coincidieron y compartieron un vínculo especial.

Om, visiblemente afectado, expresó sus sentimientos en un mensaje cargado de nostalgia y dolor, en el que confesó haber intentado contactar con su amigo para tratar de asimilar la pérdida: "He llamado a las 3 de la tarde a la radio. A mí me lo ha dicho una persona con quien trabajamos juntos. No me lo podía creer. Os he llamado para saber si podía ser verdad. Todavía no nos lo acabamos de creer."

Figura de Óscar Moré

Óscar Moré era conocido y respetado en el ámbito del periodismo catalán. Su cercanía y profesionalismo lo convirtieron en una figura querida por sus colegas y el público. Su repentina partida ha conmocionado a muchos, pero especialmente a quienes tuvieron la oportunidad de compartir su vida profesional junto a él.

Om no ha sido el único en expresar su tristeza; otros compañeros de aquel entrañable programa como Eloi Vila y Cristina Puig también han manifestado su pesar y han recordado con cariño los momentos compartidos con Moré. Tanto Vila como Puig compartieron emotivas palabras en las que recordaban al periodista no solo por su habilidad profesional, sino también por su carácter amable y genuino.