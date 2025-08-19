Qui és l'Alba, la germana petita d'Alexia Putellas

La figura de Alexia Putellas domina titulars, portades i cerques, però el seu cercle íntim genera una curiositat sostinguda. Entre aquests noms destaca l'Alba, germana petita i presència tant constant com reservada. En els darrers mesos, el seu nom ha reaparegut amb força per publicacions familiars que han enterbolit l'afició. L'interès s'ha disparat, i molts es pregunten qui és realment l'Alba i quin lloc ocupa en aquesta història.
De perfil discret a presència habitual a les xarxes de la família Putellas
L'Alba manté un perfil baix, tot i que el seu Instagram @albaps9 mostra viatges, celebracions i moments amb la seva germana que connecten amb l'audiència. El compte suma desenes de milers de seguidors i confirma una estètica cuidada sense caure en la sobreexposició pública. La projecció també arriba des del compte de @alexiaputellas, que ha compartit imatges familiars en vacances i dates assenyalades, alimentant un relat proper. La docu-sèrie de Prime Video sobre Alexia va reforçar aquest focus íntim en mostrar escenes amb mare i filla.
Les aparicions que la van fer popular
L'interès per l'Alba es va reactivar amb una imatge a la platja recent que celebrava dies de descans i complicitat entre germanes, comentada per la parròquia blaugrana. Abans, ja havia protagonitzat un vídeo quotidià en un gimnàs amb l'Alexia que va circular amb rapidesa entre comptes de fans. També se la va veure en celebracions d'aniversari de la futbolista, al costat de la seva mare Eli Segura, teixint narrativa familiar que agrada als algoritmes. A l'estiu, diversos mitjans van recollir sortides a Eivissa on la família compartia desconnexió i calendari de pretemporada oficiosa.
Vincle després de la pèrdua del pare i paper de l'Alba
La història de les Putellas commou perquè està travessada per la pèrdua de Jaume, pare de l'Alexia i l'Alba, un cop que les va unir més. El documental de l'Alexia va subratllar aquest suport emocional i la importància de la família en els grans títols i derrotes. En presentacions i premis, l'Alba ha aparegut de manera puntual, sempre com a suport, evitant protagonismes que no busca ni necessita per definir-se. Cròniques de societat la situen a la graderia i en celebracions privades, reforçant la imatge de nucli proper i ben greixat.
Pistes públiques, zero exhibicionismes i una etiqueta prudent
No existeix una professió explicitada per ella en entrevistes, i convé evitar etiquetes imprecises per no alimentar soroll. En els seus perfils figura la categoria de creadora digital, amb publicacions centrades en estil de vida, família i viatges, sense campanyes invasives. Algunes fitxes biogràfiques l'han descrit com a model, tot i que aquesta definició no ha estat confirmada pel seu entorn. El que és verificable és la seva activitat a les xarxes, el seu creixement sostingut i coherència amb un relat estètic que no envaeix l'esfera esportiva de la seva germana.
A mesura que l'Alexia encadena reptes, la curiositat pel seu entorn seguirà creixent, i l'Alba continuarà apareixent amb discreció mesurada. La clau està a preservar aquesta distància respectuosa que fins ara ha funcionat, evitant convertir la proximitat en exposició innecessària.