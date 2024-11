Así era Miki Núñez de pequeño, sus fans enloquecen: 'Pero que...'

El cantante Miki Núñez ha vuelto a robar los corazones de sus seguidores con una tierna imagen de su infancia. Hace unos días, el artista compartió en su cuenta de Instagram una fotografía que se ha convertido en la sensación de sus redes sociales. En ella, Miki aparece siendo solo un niño, pero con esa misma sonrisa que hoy tanto adoran sus fans.

Vestido con una camiseta de manga larga, unos pantalones de chándal y unos auriculares casi tan grandes como su cabeza. El pequeño Miki posa sentado en el último peldaño de una escalera, con una expresión dulce y llena de inocencia.

Una publicación llena de nostalgia

La imagen es una explosión de ternura. El niño, que entonces no sabía el impacto que tendría en el mundo de la música, ya parecía estar conectado con algún tipo de melodía. Quizás esa fue una de sus primeras aproximaciones al mundo que, años después, lo vería como una de las grandes promesas de la música catalana.

Con los auriculares puestos y una sonrisa que refleja una inmensa felicidad, Miki nos transporta a un momento de su vida lleno de gran inocencia y también alegría. Su rostro infantil es aún reconocible, y es fácil ver en él al hombre que, años después, se lanzaría al estrellato con su gran carisma y autenticidad única.

Esta nostálgica publicación llega en un momento muy especial para Miki Núñez. La razón de tanto mirar hacia atrás es el anuncio de su nuevo lanzamiento musical. En sus conciertos, Miki ya había dado un pequeño adelanto de la canción que tanto pedían todos sus seguidores, y ahora, por fin, ha confirmado su esperado estreno.

Se titula "Serem més forts" y promete ser una de las canciones más especiales para el artista. No es solo una canción; es un grito de esperanza y resistencia, un homenaje a esos momentos duros que todos enfrentamos, pero que, como canta Miki, nos hacen más fuertes.

Su nueva canción

"Nos hemos roto tantas veces, hemos perdido el miedo y a cada paso y a cada salto y a cada error seremos más fuertes", reza los versos de "Serem més forts". Una letra potente y emocional que ha conectado profundamente con su audiencia.

| TV3

Sobre todo con aquellos seguidores que han crecido con él y han visto cómo ha ido evolucionando a lo largo de los años. La canción, que se lanzó oficialmente el 25 de octubre, es un mensaje directo a sus fans, recordándoles la importancia de ser resilientes y de no olvidar nunca de dónde venimos.

Miki ha demostrado, una vez más, que no solo es un gran cantante. Sino también un artista que no teme abrir su corazón y compartir con sus seguidores los recuerdos y las emociones más profundas. Con esta publicación, no solo ha compartido una adorable imagen de su infancia.

Sino que ha dejado entrever una parte de su alma y ha demostrado la gran conexión que tiene con su público. Para muchos, Miki Núñez es mucho más que un cantante; es alguien que representa la autenticidad, la alegría de vivir y la cercanía.

La respuesta de sus seguidores no se ha hecho esperar, y en pocas horas, su publicación se llenó de comentarios de admiración y cariño. "Pero qué cucada", "Eres un encanto desde siempre" o "Qué recuerdos tan bonitos" son solo algunos de los varios mensajes que sus fans han dejado en sus redes.