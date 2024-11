Es pronuncia Boticaria García sobre malalties que poden aparèixer després de la DANA

Boticaria García, coneguda per la seva gran capacitat de comunicar temes de salut de manera accessible i entretinguda, és una de les divulgadores sanitàries més populars a tot Espanya. Farmacèutica i experta en nutrició, ha construït una sòlida trajectòria en mitjans de comunicació com a autora, col·laboradora i presentadora. En programes com 'Zapeando', ha destacat pel seu to directe i humorístic en tractar temes complexos, des dels mites de la nutrició fins a altres qüestions de salut pública.

Parla sobre aquestes perilloses malalties

Recentment, Boticaria García va visitar el plató de 'Zapeando' per parlar d'un tema de summa rellevància: els riscos sanitaris derivats de les recents inundacions causades per la DANA. Aquestes fortes pluges han afectat diverses zones, deixant darrere seu una estela de destrucció i creant un brou de cultiu perfecte per a certes malalties.

Boticaria va alertar sobre el perill que enfronten les persones que viuen a les àrees afectades, així com els voluntaris i els equips d'emergència que treballen per restablir la normalitat. La situació, segons ella, requereix precaució i mesures específiques per evitar contagis i possibles complicacions.

L'experta va començar explicant que les malalties que poden aparèixer en aquest context són, la majoria, problemes de salut "a curt termini". El contacte amb el fang i els materials contaminats que han estat arrossegats per les pluges poden provocar ferides i traumes.

"Infeccions a la pell, això és molt comú", va advertir. Aquestes infeccions sorgeixen perquè, en netejar o manipular el fang i la runa, la pell entra en contacte amb uns microorganismes que poden provocar erupcions, infeccions cutànies i altres lesions. Per això, la prevenció d'aquestes ferides és crucial per evitar que derivin en problemes més grans.

Un altre risc rellevant són les malalties gastrointestinals, que es desenvolupen a partir de bacteris i virus presents a les aigües contaminades o en superfícies afectades per la DANA. Aquestes afeccions solen causar símptomes com vòmits, diarrea i dolor abdominal, i es poden propagar ràpidament en condicions d'insalubritat.

Uns virus molt comuns en llocs així

Boticaria García va explicar que aquests patògens són relativament comuns en situacions de desastre natural, on l'aigua neta i els aliments segurs escassegen. I va recalcar la importància de mantenir una bona higiene personal i alimentària per reduir aquests riscos.

Pel que fa als problemes de salut a mitjà termini, Boticaria va alertar sobre el risc de malalties transmeses per mosquits, la població dels quals augmenta en zones humides i estancades. Tot i que a Espanya no solen portar malalties greus, la seva picada pot provocar infeccions o reaccions cutànies, especialment en persones amb el sistema immunològic debilitat.

També va esmentar les infeccions respiratòries com un risc significatiu a les àrees afectades. Aquestes malalties poden sorgir per la presència de fongs i floridura a la runa i espais tancats. La humitat afavoreix el creixement d'aquests organismes, que en ser inhalats poden desencadenar símptomes respiratoris i, en casos greus, malalties com l'aspergilosi o les infeccions per fongs.

Per prevenir aquestes afeccions, Boticaria García va posar èmfasi en la importància de fer servir equip protector adequat, especialment per als voluntaris i equips d'emergència. "Les ulleres protectores, guants i botes són essencials", va explicar, ja que protegeixen contra ferides i redueixen el contacte amb materials contaminats. A més, va recomanar l'ús de màscares en llocs on hi hagi risc de floridura o pols, com a mesura de prevenció davant de possibles infeccions respiratòries.