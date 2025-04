Així maniobra Letícia: La jugada amb Leonor que deixaria tocada la monarquia espanyola

Des de la seva embarcació en el vaixell escola Juan Sebastián Elcano el passat gener, la princesa Leonor ha afrontat una travessia marcada per desafiaments físics i mediàtics. L'hereva al tron espanyol, en ple procés de formació militar, ha hagut de lidiar amb marejos persistents, problemes d'higiene i una exposició mediàtica que ha encès les alarmes a la Casa Reial.

Problemes constants

La princesa Leonor, de 19 anys, va iniciar la seva formació naval a bord del Juan Sebastián Elcano com a part de la seva preparació per assumir futures responsabilitats com a cap de les Forces Armades. No obstant això, la seva experiència en alta mar ha estat lluny de ser tranquil·la.

Des dels primers dies, Leonor ha patit cinetosi, manifestada en marejos i vòmits, malgrat l'administració regular de biodramina. Aquests símptomes, sumats a les exigències físiques de l'entrenament i a les condicions de vida a bord, han afectat el seu benestar general.

A més, la princesa ha afrontat problemes d'higiene derivats del rigorós reglament del vaixell, cosa que ha agreujat la seva situació i ha generat preocupació en el seu entorn proper.

A aquests desafiaments se suma la filtració d'imatges privades durant les seves escales a Amèrica Llatina. Fotografies de Leonor en biquini en una platja de Montevideo i en un centre comercial a Xile han estat difoses sense el seu consentiment, generant un intens debat sobre la privacitat de la princesa i la responsabilitat dels mitjans.

Moviment de Letícia Ortiz que perjudicaria la monarquia

La reina Letícia ha mostrat una profunda preocupació per la situació de la seva filla. Considera que la permanència de Leonor en el vaixell pot tenir conseqüències negatives per a la seva salut física i emocional, a més de deteriorar la seva imatge pública en un moment especialment delicat per a la institució.

Davant aquest panorama, Letícia ha pressionat discretament per trobar una solució. La consort, que mai va voler que Leonor seguís aquesta formació, ha buscat arguments per interrompre l'estada de Leonor en l'Elcano. Considera que la permanència de la seva filla en el vaixell pot tenir conseqüències negatives per a la seva salut física i emocional, a més de deteriorar la seva imatge pública en un moment especialment delicat per a la institució.

La estratègia és clara: realitzar la sortida de Leonor de l'Elcano de forma discreta, sense anuncis oficials ni declaracions públiques, per evitar que es converteixi en el centre del focus mediàtic.

Una maniobra que, sens dubte, seria objecte de crítiques. D'una banda evidenciaria la sobreprotecció de Letícia Ortiz amb la seva filla. Però especialment tornaria a deixar evident que els Borbons tenen excessius privilegis. Sense oblidar que aquesta actitud covarda tampoc agradaria a habituals defensors de la monarquia i de l'Exèrcit.