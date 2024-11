Así ha cambiado Rosa Boladeras: Profesión actual y su hija actriz de 'Com si fos ahir'

Rosa Boladeras, conocida por su prolífica carrera como actriz y presentadora en la televisión catalana, ha vivido una notable transformación tanto a nivel personal como profesional en los últimos años. A medida que su carrera ha evolucionado, también lo ha hecho su vida familiar, y hoy su hija, Sara Diego, participa como actriz en la serie 'Com si fos ahir' de TV3.

De actriz a nueva faceta profesional

Rosa Boladeras ha tenido una carrera llena de éxitos en la televisión catalana, participando en programas y series que han marcado la historia reciente de la pantalla pequeña en Catalunya. En particular, su participación en series como 'Temps de Silenci', 'La Riera' o 'Set de nit' la convirtieron en una figura muy conocida para el público. Sin embargo, en los últimos años, Rosa ha tomado un camino diferente, apartándose de la televisión y de la interpretación para involucrarse en nuevas actividades profesionales.

En Temps de Silenci interpretó a Herminia, un personaje que todavía se recuerda. Era una joven sirvienta que venía del pueblo. Muy enamoradiza, todos los novios la dejaban. Ya mayor conoció a Marià, un viudo con seis hijos. Les tocó una quiniela y pudo retirarse aunque más tarde volvería a aparecer en la serie, ya caracterizada de mayor, para cuidar a la hija de Nuria (Sara Loscos).

¿A qué se dedica actualmente Rosa Boladeras?

Hoy en día, Rosa Boladeras ha optado por centrarse en la política, una decisión que ha sorprendido a muchos de sus seguidores. Rosa se ha convertido en una figura activa en el ámbito político de su ciudad, y actualmente ocupa un papel destacado en el ayuntamiento de Terrassa, donde ha asumido el cargo de concejal de Cultura. Forma parte de Tots x Terrassa, el partido político que lleva dos mandatos ganando las elecciones. Este cambio de carrera no solo ha supuesto una transformación profesional para Rosa, sino que también ha tenido un impacto en su vida pública, al pasar de ser una figura popular de la televisión a convertirse en una representante política comprometida con su comunidad.

Videobook Rosa Boladeras

Sara Diego, la hija actriz de Rosa Boladeras y Gabino Diego

Rosa Boladeras comparte su pasión por la interpretación con su hija, Sara Diego. Sara, fruto de la relación de Rosa con el también conocido actor Gabino Diego, se abre camino en el mundo de la actuación y actualmente participa en la popular serie de TV3 'Com si fos ahir'. Sara Diego hace el papel de Carla, la pareja de Manel y madre del pequeño Nico. Su participación actualmente es intermitente y no tiene trama propia. Hace años también la pudimos ver en Kubala, Moreno y Manchón, dónde interpretaba a una amiga de Sara (Clara de Ramón). Curiosamente Clara de Ramón también participa en 'Com si fos ahir', en el papel de Etna.

La relación entre madre e hija es muy cercana, y ambas comparten el amor por el teatro y la interpretación. Rosa Boladeras ha apoyado en todo momento la carrera de su hija, y ha sido para ella una mentora tanto en el ámbito profesional como en el personal. Aunque Rosa ha optado por alejarse de la televisión para centrarse en la política, sigue siendo una fuente de inspiración para Sara, quien ha decidido tomar el relevo y continuar con la tradición familiar de dedicarse al mundo del espectáculo.

Por su parte, Gabino Diego, también conocido por su larga trayectoria como actor, ha expresado en diversas ocasiones el orgullo que siente por los logros de su hija. La familia Diego-Boladeras se ha convertido en un ejemplo de cómo el talento y la pasión por la interpretación se transmiten de generación en generación, y Sara Diego parece estar preparada para seguir los pasos de sus padres y dejar su propia huella en el mundo de la televisión y el teatro.