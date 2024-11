Ricard Ustrell amaga una passió secreta per l'art: Aquest és el seu pintor preferit

Avui dia, Ricard Ustrell és sens dubte una de les cares més visibles dins del panorama periodístic i comunicatiu a Catalunya. El català presenta i dirigeix diversos espais, tant a la televisió com també a la ràdio, demostrant la seva capacitat polifacètica per moure's entre diversos formats. El seu treball i dedicació és més que encomiable, i recentment ha vist com la 'suor del seu front' s'ha vist recompensat amb un premi molt prestigiós al món comunicatiu.

I és que el català s'ha endut, ni més ni menys, que un aclamat premi Ondas a la 71a edició d'aquests guardons celebrats fa pocs dies. En concret, Ricard ha obtingut el reconeixement gràcies al seu programa 'Col·lapse' a TV3, un 'late night show' en què entrevista diferents personalitats del panorama català. En concret, el seu programa ha rebut el premi a millor contingut de proximitat, demostrant que es poden fer entrevistes diferents durant la franja horària de 'Prime Time' al país català.

A través del seu Instagram vam poder veure la seva reacció després de guanyar aquest Ondas, que va ser molt aplaudida pels seus espectadors i seguidors. I és que el català és més que actiu en xarxes socials, sobretot a l'esmentada anteriorment. Allí, a més dels seus treballs professionals, veiem també la seva vida privada, i recentment ens ha publicat una encomiable fotografia al costat de la seva filla, en la qual hem descobert la seva cara artística.

| @ricardustrell

El seu pintor preferit

Si Ricard ha guanyat reconeixement a Catalunya és, en part, gràcies a la seva capacitat per abraçar i promulgar la cultura catalana, i així ho hem vist amb aquesta publicació recent. En ella, la seva filla està observant una obra de ni més ni menys que Joan Miró, un dels pintors més reconeguts de la història. A més, aquest sembla ser el favorit de Ricard, i també el de la seva filla, que observa una de les seves pintures amb total atenció.

Joan Miró va ser una figura fonamental a l'art modern de Catalunya i un dels seus màxims exponents a nivell mundial. La seva obra, caracteritzada per un estil abstracte i surrealista únic, està vinculada profundament a la seva terra natal, tant en l'ús de símbols i colors com en la interpretació del món. Miró sentia una connexió especial amb el paisatge i la cultura catalans.

El que es reflecteix a la seva paleta de colors vius i en formes que evoquen elements de la natura i tradicions locals. Obres com "El Segador" i la seva insistència als símbols d'estrelles, sols i ocells són representacions simbòliques que mantenen viva la identitat catalana a través de l'art. Així doncs, veient tot el seu llegat i la seva capacitat per crear art, no ens estranya que Ustrell senti una admiració tan gran per ell.