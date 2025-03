Així ha canviat Lluís Marquina en només 4 anys: Tothom al·lucina

La televisió catalana ha estat testimoni de nombrosos canvis en els últims anys, però pocs han generat tanta expectació com el retorn de Lluís Marquina a TV3. Després de quatre anys d'absència, el reconegut presentador ha tornat al plató de "Tot es mou", sorprenent l'audiència amb una imatge renovada i una història personal que ha capturat l'atenció de tothom.

4 anys allunyat de TV3

Al juliol de 2021, en plena pandèmia, Lluís Marquina va decidir prendre una excedència de TV3 per traslladar-se a Andorra, país natal de la seva esposa. Aquesta decisió, motivada pel desig de passar més temps en família, va marcar un punt d'inflexió en la seva carrera professional.

Durant la seva estada al Principat, Marquina va assumir el càrrec de cap de Desenvolupament Estratègic a la Ràdio Televisió d'Andorra (RTVA), i es va centrar en projectes digitals que li van permetre explorar noves facetes de la seva professió.

| TV3, Getty Images Signature, XCatalunya

El seu retorn a TV3, encara que breu, ha estat motiu de celebració. Marquina va participar en una emissió especial de "Tot es mou", on va compartir plató amb antics companys com Francesc Soria i Jordi Gil. Aquest retrobament va servir per rememorar vells temps i també perquè el presentador compartís detalls de la seva vida a Andorra i reflexionés sobre els canvis que ha experimentat tant a nivell personal com professional.

Content de tornar a casa

Durant la seva intervenció, Lluís Marquina va expressar la seva alegria per tornar a TV3, encara que va reconèixer que se sentia estrany en tornar després de tant de temps. "Avui se'm fa difícil ser aquí, però em fa il·lusió", va confessar. A més, va comentar sobre els canvis físics que ha experimentat, com l'aparició de cabells blancs i l'ús d'ulleres, detalls que no van passar desapercebuts per a l'audiència.

Marquina també va parlar sobre la seva vida a Andorra, destacant la bellesa del país i la qualitat de vida que ofereix. Encara que va admetre que no practica esquí, activitat popular a la regió, va mencionar que els seus tres fills sí que ho fan. A més, va destacar els esforços que s'estan realitzant a Andorra per potenciar l'ús del català com a única llengua oficial.

| TV3

L'audiència va reaccionar positivament al retorn de Marquina, mostrant el seu suport i admiració per la valentia de prendre decisions que prioritzen la vida familiar sobre la carrera professional. Molts van destacar la importància de trobar un equilibri entre la feina i la vida personal, una cosa que el presentador sembla haver aconseguit amb èxit. Felicitats Lluís.