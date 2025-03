Sílvia Orriols recupera una relíquia i tots diuen el mateix sobre TV3

La diputada d'Aliança Catalana i batllessa de Ripoll Sílvia Orriols ha compartit el seu costat més personal i humà al seu compte de Twitter. La dirigent independentista ha ensenyat als seus seguidors el seu carnet de Club Super 3. Nascuda el 9 d'octubre de 1984 a Vic, Orriols era seguidora d'aquest 'club', com tots els nens i nenes d'una generació.

El Club Super 3, igual que TV3, durant els anys vuitanta i noranta generaven confiança. Mantenien vius els valors fundacionals. Es mantenia el català, els continguts eren propis i de qualitat. El canal dedicava temps i diners al públic infantil, amb sèries d'animació de qualitat que han marcat una època, com 'Bola de Drac', amb un doblatge impecable que va ajudar molts nens que no parlaven català a conèixer la llengua.

| Parlament

Per no parlar de la Festa dels Súpers. La jornada tenia lloc a l'Estadi Lluís Companys i reunia a més de cent mil persones. Així ho han recordat els seus seguidors, que viuen i reviuen amb nosaltres una de les millors èpoques de la seva vida.

A més de les sèries que tothom recorda (Bola de Drac, Arale, Doraemon, etc.) també hi havia espai per als personatges del Club Super 3, com Noti, Nets o Petri, que precisament, simpatitza amb Sílvia Orriols. També el 'Tomàtic', el 'Megazero' o 'Ruinosa'.

Carnet del Club Super 3

Són molts els ciutadans de Catalunya de la generació de Sílvia Orriols que encara guarden el carnet del Club Super 3 com si fos una relíquia. És part de la seva infància, igual que recorden algun joguet o algun llibre d'aquella època.

Alguns dels seus seguidors han recordat que no guarden aquesta relíquia no per voluntat pròpia sinó perquè algú els va robar la cartera. Una cosa que, desafortunadament, pateixen molts ciutadans per culpa de la creixent onada de delinqüència, especialment, en els transports públics de Barcelona i de les principals ciutats d'Europa.

| Parlament

Club Super 3, un projecte de TV3 que ha desaparegut

El Club Super3 és un programa infantil i juvenil produït per Televisió de Catalunya (TV3) que es va estrenar l'11 de febrer de 1991. Al llarg dels anys, ha evolucionat significativament, adaptant-se a les necessitats i preferències de la seva audiència.

En els seus inicis, el Club Super3 es presentava com un espai contenidor de sèries infantils, intercalades amb esquetxos protagonitzats per personatges com Nets, Noti i Petri. Aquests personatges es van guanyar ràpidament l'afecte dels nens catalans, convertint el programa en un referent de la televisió infantil a Catalunya.

El 2006, el programa va experimentar una renovació profunda, introduint nous personatges i formats. Tres anys després, el 18 d'octubre de 2009, es va llançar el Canal Super3, reemplaçant l'anterior canal K3. Aquest nou canal oferia una programació més àmplia i variada, dirigida a diferents franges d'edat dins del públic infantil i juvenil.

A mitjans de 2021, la "Família del Super3", que havia estat l'eix central del programa durant anys, es va acomiadar de l'audiència. Aquesta decisió va marcar l'inici d'una nova etapa per al Club Super3. El 10 d'octubre de 2022, es va presentar el SX3, una plataforma que divideix els seus continguts en dos segments: S3, orientat a nens en edat preescolar, i X3, dirigit a nens més grans i preadolescents. Aquesta renovació busca adaptar-se a les noves formes de consum digital, oferint continguts tant en televisió com en línia.