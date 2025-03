Así ha cambiado Lluís Marquina en solo 4 años: Todos alucinan

​La televisión catalana ha sido testigo de numerosos cambios en los últimos años, pero pocos han generado tanta expectación como el regreso de Lluís Marquina a TV3. Tras cuatro años de ausencia, el reconocido presentador ha vuelto al plató de "Tot es mou", sorprendiendo a la audiencia con una imagen renovada y una historia personal que ha capturado la atención de todos.​

4 años alejado de TV3

En julio de 2021, en plena pandemia, Lluís Marquina decidió tomar una excedencia de TV3 para trasladarse a Andorra, país natal de su esposa. Esta decisión, motivada por el deseo de pasar más tiempo en familia, marcó un punto de inflexión en su carrera profesional. Durante su estancia en el Principado, Marquina asumió el cargo de jefe de Desarrollo Estratégico en la Radio Televisión de Andorra (RTVA), y se enfocó en proyectos digitales que le permitieron explorar nuevas facetas de su profesión.​

| TV3, Getty Images Signature, XCatalunya

Su regreso a TV3, aunque breve, ha sido motivo de celebración. Marquina participó en una emisión especial de "Tot es mou", donde compartió plató con antiguos compañeros como Francesc Soria y Jordi Gil. Este reencuentro sirvió para rememorar viejos tiempos y también para que el presentador compartiera detalles de su vida en Andorra y reflexionara sobre los cambios que ha experimentado tanto a nivel personal como profesional.

Contento de regresar a casa

Durante su intervención, Lluís Marquina expresó su alegría por volver a TV3, aunque reconoció que se sentía extraño al regresar después de tanto tiempo. "Hoy se me hace difícil estar aquí, pero me hace ilusión", confesó. Además, comentó sobre los cambios físicos que ha experimentado, como la aparición de canas y el uso de gafas, detalles que no pasaron desapercibidos para la audiencia.​

Marquina también habló sobre su vida en Andorra, destacando la belleza del país y la calidad de vida que ofrece. Aunque admitió que no practica esquí, actividad popular en la región, mencionó que sus tres hijos sí lo hacen. Además, resaltó los esfuerzos que se están realizando en Andorra para potenciar el uso del catalán como única lengua oficial.​

| TV3

La audiencia reaccionó positivamente al regreso de Marquina, mostrando su apoyo y admiración por la valentía de tomar decisiones que priorizan la vida familiar sobre la carrera profesional. Muchos destacaron la importancia de encontrar un equilibrio entre el trabajo y la vida personal, algo que el presentador parece haber logrado con éxito. Felicidades Lluís.