El missatge emotiu de Jaume Padrós després de la mort de Carles Miñarro

El nom de Jaume Padrós era poc conegut pel públic general fins a l'any 2020, quan tot el país es va veure sacsejat per la pandèmia de la Covid19. La seva figura era admirada en el món de la medicina, però el seu nom no era familiar per al públic general. Des de llavors, ha estat i continua sent una referència per a molts, amb opinions que es tenen en compte.

Padrós va tornar a ser notícia fa unes setmanes, quan en una entrevista va manifestar sense pèls a la llengua, les seves reticències a incorporar metges estrangers. Padrós va deixar clar que alguns procedeixen de països les exigències acadèmiques dels quals són menors que les nostres i va posar en dubte la seva preparació. Amb aquest missatge, va quedar clar la necessitat urgent de retenir el talent nacional i evitar que els nostres metges es busquin la vida en altres països europeus.

Dissabte a la nit coneixíem la trista notícia de la mort de Carles Miñarro. El metge del FC Barcelona perdia la vida de forma sobtada, hores abans de l'inici de l'encontre entre el Barça i CA Osasuna. Els equips, de comú acord i amb el vistiplau de la Federació i de la Lliga, van decidir suspendre el partit.

Jaume Padrós li dedica unes paraules

Jaume Padrós ha volgut acomiadar-se del seu col·lega i li ha dedicat unes boniques paraules a les xarxes socials. Padrós ha publicat un missatge profund i amb molt de sentiment, en el qual demostra la vàlua professional del seu amic.

Consternat per la mort sobtada del Dr Carles Miñarro, metge dels serveis mèdics del FC Barcelona. Un dels grans actius de la medicina de l'esport del país. Honest i brillant des de la discreció, empàtic i molt proactiu en la defensa de l'especialitat i l'excel·lència. EPD.

Adéu dels familiars i dels jugadors del FC Barcelona

La dona de Carles Miñarro, Mar Ballester, va publicar una imatge familiar en la qual destacava la figura del metge del Barça com a marit, pare, germà, cosí, nét, cunyat...

Els jugadors del FC Barcelona, amb qui estaven molt units, també han volgut acomiadar-se d'ell. Han publicat missatges afectuosos a les seves xarxes socials, mostrant el seu condol i afecte cap als familiars més propers.

Pedri, Ronald Araujo, Gavi, Dani Olmo i molts van voler deixar clar que Miñarro era un home molt estimat dins del vestidor i que el trobaran a faltar.