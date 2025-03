Anunci urgent de Lídia Torrent (First Dates)

La vida sentimental de Lidia Torrent, coneguda per la seva participació a 'First Dates', i l'exfutbolista Jaime Astrain ha estat objecte d'atenció mediàtica des que van començar la seva relació el 2019. La parella, que va donar la benvinguda a la seva filla Elsa l'octubre de 2022, ha mantingut una imatge d'estabilitat i discreció al llarg dels anys. No obstant això, recents esdeveniments han posat la seva relació en el focus de la premsa del cor.

Què ha passat?

Diumenge passat, el programa 'Fiesta' de Telecinco va anunciar que Lidia Torrent i Jaime Astrain havien decidit posar fi a la seva relació després de sis anys junts. Segons el periodista Jorge Moreno, la separació va ser de mutu acord i ambdós mantenen una relació cordial. Els rumors de crisi van començar al febrer, quan Astrain va compartir imatges del seu aniversari sense la presència de Torrent, cosa que va generar especulacions sobre la seva situació sentimental.

| YouTube

Lidia Torrent, actualment concursant de 'Bake Off: famosos al forn', havia reconegut prèviament que la seva relació travessava "alts i baixos" i va sol·licitar privacitat per gestionar la situació de manera interna. No obstant això, la difusió de la notícia en un programa de Mediaset, empresa on va treballar durant gairebé una dècada, la va agafar per sorpresa i va generar el seu descontentament.

Declaracions oficials i reaccions

En resposta a la informació divulgada, Lidia Torrent va emetre un comunicat a través de les seves xarxes socials, expressant el seu malestar per la manera com es va gestionar la notícia. En el seu missatge, va assenyalar que fa unes setmanes va reconèixer públicament que la seva relació estava passant per un moment complicat i va demanar certa intimitat per gestionar la situació de forma interna. No obstant això, va criticar que en un programa de la que va ser la seva casa durant gairebé deu anys es donés una informació sense contrastar i sense parlar amb les persones implicades, basant-se en suposicions derivades de les xarxes socials.

Torrent va emfatitzar que les xarxes socials no reflecteixen al cent per cent la realitat i que no està bé fer això, especialment quan algú forma part de la casa, ja que considera que se'l pot cuidar una mica més. A més, va mencionar que té una família i una filla que cada dia s'assabenta més de les coses, per la qual cosa va demanar ser més generosos i conscients del dany que es pot causar.

Silenci de les parts implicades

Per la seva banda, Jaime Astrain no ha emès declaracions públiques sobre la situació. No obstant això, a les seves xarxes socials va compartir una imatge en què apareix juntament amb la seva filla Elsa, amb el missatge "De tornada a casa", cosa que podria interpretar-se com una mostra de normalitat en la seva vida personal.

| Cuatro, XCatalunya

En l'entorn proper de la parella, Amor Romeira, col·laboradora de televisió, va comentar a 'Fiesta' que si han pres la decisió de trencar, segur que seran una parella exemplar tant en el bo com en el dolent. Aquestes paraules reflecteixen la percepció que, malgrat la separació, ambdós mantindran una relació cordial pel benestar de la seva filla.

La mare de Lidia, Elsa Anka, també ha estat consultada sobre la situació. En declaracions anteriors, va assenyalar que no li correspon a ella pronunciar-se sobre la vida personal de la seva filla, mostrant respecte per la seva privacitat.

Davant tantes notícies, la parella ha demanat respecte i privacitat. Estarem atents per veure com evolucionarà la relació entre Lidia i Jaime, especialment en la relació amb la seva filla.