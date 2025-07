Lucia, la germana de Claudia Pina: Emotiva foto després d’un moment clau

Les emocions al futbol femení han tornat a desbordar les xarxes socials, i aquesta vegada no ha estat per un resultat ajustat ni per una polèmica arbitral, sinó per un gest d’afecte que ha commogut els seguidors. Quan la tensió dels quarts de final de l’Eurocopa s’apoderava de l’estadi i l’eco de la victòria encara ressonava entre les grades buides, una fotografia familiar va aconseguir captar tota l’atenció: la de Claudia Pina i la seva germana Lucía celebrant juntes un dels moments més significatius en la carrera de la futbolista.

Divendres, la selecció espanyola femenina de futbol va rubricar el seu pas a semifinals després de derrotar Suïssa amb solvència. En un partit carregat de simbolisme, Claudia Pina va tornar a brillar com una de les grans estrelles de l’equip. La seva actuació va ser determinant: un gol que ja circula per totes les plataformes digitals. Però el focus no es va quedar només a la gespa. Al final del partit, la jugadora del Barça i la selecció va posar al costat de Lucía, la seva germana petita, en una imatge que ha causat tendresa.

La fotografia, compartida inicialment per Lucía Pina al seu compte d’Instagram i republicada per Claudia, mostra totes dues davant les grades de l’estadi, ja buit però encara impregnat de l’emoció de la classificació. Lucía, amb la samarreta de la selecció, abraçant amb orgull la seva germana, va escriure un missatge breu però profund: "Sigui on sigui amb tu". Un text senzill que ha tocat el cor de l’afició, reflectint aquest vincle indestructible que va més enllà dels títols i els gols.

| Instagram

El suport familiar com a motor de Claudia Pina

No és la primera vegada que la família Pina es converteix en protagonista indirecta dels èxits de Claudia. La seva mare, Beatriz Medina, és coneguda pel seu suport incondicional i per ser una de les seguidores més entregades del Barça i de la selecció. De fet, ha obert un bar temàtic on els plats porten noms de figures clau del futbol, una picada d’ullet constant a l’univers futbolístic que ha envoltat Claudia des de petita. Però en aquesta ocasió, el protagonisme l’ha pres Lucía, la seva germana petita, que viu cada èxit de Claudia amb la mateixa intensitat que la pròpia jugadora.

El moment no podia ser més especial per a la jugadora catalana. L’Eurocopa està sent l’aparador perfecte per consolidar el seu estatus d’estrella emergent. Amb dos gols i una assistència en quatre partits, Pina s’ha convertit en una de les jugadores més desequilibrants del torneig. El seu paper als quarts de final, sortint de titular i sent decisiva, no fa més que reforçar la confiança que el seleccionador i el cos tècnic han dipositat en ella.

Fora del terreny de joc, Claudia també destaca pel seu carisma i proximitat. L’amistat que manté amb Cata Coll, una altra de les grans figures de la selecció, s’ha convertit en un exemple de bon ambient al vestidor. L’entorn familiar, el suport de Lucía i la simpatia que genera a les xarxes acaben de dibuixar el perfil d’una futbolista que, malgrat els focus, mai oblida les seves arrels.

Amb la semifinal contra Alemanya a tocar, l’expectació és màxima. Espanya mai ha aconseguit conquerir aquest torneig, i les jugadores afronten el repte amb la motivació de continuar fent història. Per a Claudia Pina, cada pas a la gespa té ara un valor afegit: saber que, passi el que passi, el seu trofeu més gran l’espera a casa i l’anima des de la grada.