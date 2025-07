Així ha celebrat Helena Garcia Melero el final de temporada de Tot es mou a TV3

per Duna Costa

La presentadora estrella de TV3, Helena Garcia Meleroo, ha posat punt final a una nova temporada de ‘Tot es mou’ amb una celebració que ha deixat empremta. A través d'Instagram, la periodista va compartir imatges d'un sopar multitudinari en un ambient proper i festiu. Tanmateix, a les xarxes i mitjans especialitzats es percep que aquest comiat va més enllà d'un simple banquet. Simbolitza la vertebració d'un equip sòlid, la proximitat amb el públic i un moment clau dins la trajectòria del matinal català.

Sopar que reuneix l'equip després d'un “especial Montserrat”

Segons informacions recents, la taula es va veure plena de col·laboradors i tècnics després de gravar un especial al Monestir de Montserrat. Les imatges al seu compte mostren rostres somrients, abraçades, persones aixecant copes i allò que molts han batejat com a “premis gurmet” -peces d'embotit com a record del bon ambient viscut.

La publicació s'ha viralitzat ràpidament, amb més de 1.100 'm'agrada' en qüestió d'hores. Aquest assoliment subratlla l'impacte de la celebració, suscitant comentaris positius sobre la complicitat entre la presentadora i col·laboradors com Xavi Coral, Pilar Eyre i Sara Loscos.

| TV3

La relectura de ‘Tot es mou’: fi de cicle o procés natural?

‘Tot es mou’ es va estrenar el febrer de 2018 amb Melero al capdavant i col·laboradors com Francesc Soria o Lluís Marquina. El programa es va consolidar amb el seu trasllat a la franja matinal el setembre de 2022. Fa temps, es va parlar de tensions per relleus o ajustos, sobretot a l'estiu del 2022, però, segons fonts de TV3, aquells canvis han estat aclarits i no s'espera que afectin la presentadora.

Mostres de proximitat a les xarxes socials

A Instagram, alguns col·laboradors han compartit Stories amb l'etiqueta #totesmoutv3 i mostres d'afecte. Pilar Eyre va publicar una foto amb l'Helena, totes dues aixecant copes en un brindis festiu. Altres companys també ho van comentar amb emoticones i felicitacions. En general, es percep un to de “família professional” que connecta directament amb el públic.

Als comentaris de la publicació original destaquen: “Els moments més màgics són aquests, quan es veu la complicitat”, o “Un equip excepcional que fa que la tele connecti amb la gent”. Aquestes reaccions reforcen la idea que ‘Tot es mou’ s'ha consolidat amb una fórmula que barreja actualitat, proximitat i frescor, gràcies a la presència de Garcia Melero com a eix central.

| People in Red

Una figura consolidada a TV3

Helena Garcia Meleroo, llicenciada en Filosofia i Periodisme, ha estat rostre de ‘Telenotícies’, ‘Els Matins’ –al costat de Josep Cuní– i altres programes destacats des dels anys 90. El seu retorn després d'una etapa a ‘El Periódico’ va consolidar el seu perfil com a periodista solvent. Des de 2018 condueix ‘Tot es mou’, on ha mostrat la seva versatilitat.

Aquest final de temporada representa un moment de pausa per a l'Helena i el seu equip. La connexió de l'equip a Montserrat i la vetllada posterior apunten a un tancament ple d'afecte. La periodista manté la seva presència sense soroll mediàtic excessiu. Però les xarxes suggereixen que aquest parèntesi podria servir per perfilar novetats en format o continguts.