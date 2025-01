Així ha canviat Xavi Coral: La seva foto de jove... sí, és ell

Si escolteu o llegiu el nom de Xavi Coral, segur que sabreu qui és. Presenta el Telenotícies Migdia de TV3 de dilluns a divendres, però també és una cara coneguda a la Televisió de Catalunya més enllà d'aparèixer als informatius. Va presentar el programa 'Divendres' juntament amb Espartac Peran i també ha liderat espais importants a TV3 com nits electorals i jornades de La Marató.

Coral porta mitja vida a TV3, igual que molts dels seus companys i amics. Toni Cruanyes, Raquel Sans, el citat Espartac Peran, Lidia Heredia, Helena Garcia Melero... Amb alguns d'ells manté una bonica amistat fora dels platós. En aquest sentit, al seu compte d'Instagram l'hem vist en més d'una ocasió amb alguns d'aquests professionals.

Per exemple, sabem que van de vacances junts amb les famílies i amb els fills. A l'estiu, és habitual veure fotografies de Xavi Coral i altres professionals de TV3 en llocs tan bonics com les platges de Menorca o de la Costa Brava.

Una de les característiques més importants del periodista és el seu físic. Salta a la vista que no té cabell i, per a alguns, això el fa més interessant. Toni Cruanyes va sorprendre tothom fa uns mesos quan va aparèixer amb cabell i barba canosos. Va decidir no tenyir-se i deixar que l'edat condicionés el seu físic. Xavi Coral no té problemes de perruqueria.

| Instagram, @xavicoral

Canvi físic increïble

A les xarxes socials, en concret, a Instagram, ha aparegut una imatge de Xavi Coral quan era jove. Apareix amb cabell. Encara no havia tingut problemes d'alopècia. Els comentaris tots diuen el mateix. Comparen l'abans i el després i, per majoria, guanya el després. L'ara. "Guapo de jove i de maduret", "Ja em perdonaràs, però com el bon vi... millores amb els anys", "Qui és guapo, ho és sempre!", "M'agrada més ara".

Xavi Coral, una vida relacionada amb el periodisme

Xavi Coral i Trullàs va néixer el 17 de gener de 1971 a Terrassa. Es va llicenciar en Ciències de la Informació i va iniciar la seva carrera professional a la televisió local de la seva ciutat natal, Televisió de Terrassa, on presentava els informatius.

El 1997, Coral es va incorporar a Televisió de Catalunya (TV3), on ha desenvolupat gran part de la seva trajectòria. Durant dotze anys, va conduir diverses edicions del "Telenotícies", principalment l'edició del migdia, acompanyat per periodistes com Helena García Melero, Raquel Sans i Núria Solé. A més de la seva tasca als informatius, entre 2007 i 2009 va presentar el programa d'anàlisi "Àgora" al Canal 33, demostrant la seva versatilitat i capacitat per abordar temes d'actualitat amb profunditat.

| Instagram, @xavicoral

El 2009, va assumir la conducció del magazín vespertí "Divendres" juntament amb Espartac Peran, consolidant-se com una de les cares més visibles de la cadena i guanyant-se l'afecte de l'audiència. Posteriorment, va ser designat corresponsal de TV3 a Brussel·les, on va cobrir esdeveniments de rellevància internacional, aportant una visió catalana a la informació europea.

El 2020, va tornar a Catalunya per reprendre la presentació del "Telenotícies Migdia" de dilluns a divendres, compartint plató novament amb Raquel Sans.

A més de la seva carrera televisiva, Xavi Coral ha entrat en el món de la literatura. El 2024, va publicar la seva primera novel·la, "Aprendre a esquivar les bales", basada en les vivències del seu avi durant la Guerra Civil Espanyola.