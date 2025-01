Así ha cambiado Xavi Coral: Su foto de joven... sí, es él

Si escucháis o leéis el nombre de Xavi Coral, seguro que sabréis quién es. Presenta el Telenotícies Migdia de TV3 de lunes a viernes, pero también es una cara conocida en la Televisió de Catalunya más allá de aparecer en los informativos. Presentó el programa 'Divendres' junto a Espartac Peran y también ha liderado espacios importantes en TV3 como noches electorales y jornadas de La Marató.

Coral lleva media vida en TV3, igual que muchos de sus compañeros y amigos. Toni Cruanyes, Raquel Sans, el citado Espartac Peran, Lidia Heredia, Helena Garcia Melero... Con algunos de ellos mantiene una bonita amistad fuera de los platós. En este sentido, en su cuenta de Instagram lo hemos visto en más de una ocasión con algunos de estos profesionales.

Por ejemplo, sabemos que van de vacaciones juntos con las familias y con los hijos. En verano, es habitual ver fotografías de Xavi Coral y otros profesionales de TV3 en sitios tan bonitos como las playas de Menorca o de la Costa Brava.

Una de las características más importantes del periodista es su físico. Salta a la vista que no tiene pelo y, para algunos, esto le hace más interesante. Toni Cruanyes sorprendió a todo el mundo hace unos meses cuando apareció con pelo y barba canosos. Decidió no teñirse y dejar que la edad condicionara su físico. Xavi Coral no tiene problemas de peluquería.

| Instagram, @xavicoral

Cambio físico increíble

En redes sociales, en concreto, en Instagram, ha aparecido una imagen de Xavi Coral cuando era joven. Aparece con pelo. Todavía no había tenido problemas de alopecia. Los comentarios todos dicen lo mismo. Comparan el antes y el después y, por mayoría, gana el después. El ahora. "Guapo de joven y de madurito", "Ya me perdonarás, pero como el buen vino... mejoras con los años", "Quién es guapo, lo es siempre!", "Me gusta mas ahora".

Xavi Coral, una vida relacionada con el periodismo

Xavi Coral i Trullàs nació 17 de enero de 1971 en Terrassa. Se licenció en Ciencias de la Información e inició su carrera profesional en la televisión local de su ciudad natal, Televisió de Terrassa, donde presentaba los informativos.

En 1997, Coral se incorporó a Televisió de Catalunya (TV3), donde ha desarrollado gran parte de su trayectoria. Durante doce años, condujo diversas ediciones del "Telenotícies", principalmente la edición del mediodía, acompañado por periodistas como Helena García Melero, Raquel Sans y Núria Solé. Además de su labor en los informativos, entre 2007 y 2009 presentó el programa de análisis "Àgora" en el Canal 33, demostrando su versatilidad y capacidad para abordar temas de actualidad con profundidad.

| Instagram, @xavicoral

En 2009, asumió la conducción del magacín vespertino "Divendres" junto a Espartac Peran, consolidándose como una de las caras más visibles de la cadena y ganándose el cariño de la audiencia. Posteriormente, fue designado corresponsal de TV3 en Bruselas, donde cubrió eventos de relevancia internacional, aportando una visión catalana a la información europea.

En 2020, regresó a Catalunya para retomar la presentación del "Telenotícies Migdia" de lunes a viernes, compartiendo plató nuevamente con Raquel Sans.

Además de su carrera televisiva, Xavi Coral ha incursionado en la literatura. En 2024, publicó su primera novela, "Aprendre a esquivar les bales", basada en las vivencias de su abuelo durante la Guerra Civil Española.