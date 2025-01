Es destapa un engany sobre el català i la reacció d'Òscar Dalmau es fa viral

per Pol Nadal

Des del Govern de la Generalitat, se'ns ven que el català té una bona salut i que no cal preocupar-se. Asseguren que són molts els treballadors de Catalunya que estan interessats a aprendre la nostra llengua, però no informen de la lletra petita. Resulta que hi ha un secret molt ben guardat, que el programa de Rac1, 'La Competència', ha desvelat.

Aquests treballadors estan interessats a aprendre català si les classes es fan en horari laboral. És a dir, si aprofiten per no treballar. Llavors tot surt perfecte. Queden bé davant la societat catalana perquè mostren interès a aprendre la llengua i el Govern pot dir que els índexs d'aprenentatge creixen. I el perjudicat és el de sempre: el petit negoci.

TV3

En Jep, de 'La Competència', interpretat per Òscar Dalmau, s'ha fet ressò de la situació i ha respost amb humor a aquesta notícia. En un vídeo que s'ha fet viral a les xarxes socials, es queda diversos segons pronunciant la lletra "a" "aaaaaaaaaaaaaaaaaaa", per acabar dient "amic..."

El vídeo s'ha fet viral i ha aconseguit molts comentaris a Instagram. Els seguidors reconeixen la bona feina dels Òscars i expliquen que mai es perden el programa, que s'emet de dilluns a divendres, a partir de les 12h, a Rac1.

XCatalunya

Creix l'interès pel català... O no?

Des del Govern i des de diverses administracions també s'ha dit en els últims mesos que creix l'interès per apuntar-se a cursos de català. El que no diuen és quantes d'aquestes persones segueixen les classes o quantes d'elles es presenten als exàmens, que és el que realment mesura l'interès.

El secret està a aconseguir el document que acredita la matrícula. Tant se val el seguiment. Igual que en el cas anterior, tothom surt guanyant. El Govern d'un president que diu Lleida pot dir que hi ha interès pel català i, a més, la frase serveix per intentar desacreditar els partits que qüestionen les polítiques d'immigració. "Veieu com tenen interès pel català, sou uns racistes", poden dir.

La veritat és que documentar que s'han matriculat a cursos de català serveix per acreditar un suposat arrelament social o laboral i aconseguir el permís de residència després d'un temps vivint en situació irregular. I aquest és el veritable interès, no aprendre català.