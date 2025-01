'Com si fos ahir' del 10 de gener: El Rodri entre l'espasa i la paret

El capítol d’aquest divendres de ‘Com si fos ahir’ arriba carregat d’intrigues i conflictes a diverses bandes. L’episodi d’avui dijous ha acabat malament després que la Marta i el Salva han sabut que la Isabel ha demanat la custòdia del Joel. Són pessimistes especialment després que el Salva lligués caps per la darrera conversa que ha tingut amb el noi.

Divendres no hi haurà cap trama relacionada amb això. N’hi haurà quatre de ben diverses. En primer lloc, l’Andreu continua capficat en les seves sospites sobre el Rodri. Des que l’Eva va enviar-li la documentació on es veia el número de col·legiat del Rodri, l’Andreu té cada cop més clar que el noi amaga alguna cosa. Per això, decideix remenar els papers amb lupa, buscant qualsevol indici que confirmi les seves sospites.

El problema és que, quan l’Andreu i l’Eva volen encarar el Rodri i demanar-li explicacions, ell no és localitzable: està ocupat en una operació. Això els impedeix obtenir respostes de manera immediata i els deixa amb la incògnita de si el Rodri, en descobrir que el persegueixen, haurà tingut temps de reaccionar per seguir tapant el seu engany.

Enfrontaments a la consultoria

Paral·lelament, la tensió va a més a l’entorn laboral de la consultoria. El Víctor té una proposta sorprenent – o no tan sorprenent - per al Miquel: comprar-li la part de la Gemma. Com que la Gemma vol vendre la seva participació per passar pàgina, el Víctor hi veu una oportunitat d’or per reforçar la seva posició. El Miquel ho valora seriosament.

Tot i això, la situació es complica quan la Cèlia descobreix que el Miquel no l’ha tingut en compte a l’hora de decidir un possible relleu societari. Ella aspirava a poder entrar com a sòcia i, de sobte, es veu totalment ignorada. A més, la Noe està de la seva banda. No vol que el Víctor sigui el nou soci i donarà suport a la Cèlia.

La Sílvia es retroba amb la Itziar... i no acaba bé

Mentrestant, a La Iaia, la Sílvia protagonitza un episodi tens amb la dona que fa uns dies li va xafar la capsa de mercaderia. Per atzar es troba amb la Itziar i la cosa acaba molt malament.

És molt conflictiva, La Sílvia, que encara està dolguda per haver perdut productes delicats i amb un cost significatiu per a la seva botiga, no pot contenir el seu ressentiment. A més li diu a l’Ivan que no hi ha càmeres a la zona i que, malgrat haver penjat cartells per si algú va veure alguna cosa, ningú l’ha trucat.

Finalment, la Gina passa per un mal moment. Els remordiments per la seva actitud vers l’herència i, sobretot, per com ha tractat la Lídia, l’estan consumint. Després de donar-hi voltes, la Gina comprèn que no pot continuar arrossegant aquesta culpa i decideix fer el pas d’anar a trobar la Lídia per demanar-li perdó. Un error. La Lídia li vol mal i no s’aturarà. A més, continua manipulant el Jordi.

On i a quina hora es podrà mirar el capítol de ‘Com si fos ahir’ del divendres 10 de gener de 2025?

El darrer capítol de la setmana de ‘Com si fos ahir’ començarà a les quatre i tres minuts de la tarda. Segons la programació oficial de TV3, durarà una mica més de trenta-cinc minuts. Com sempre, s’emetrà en directe a TV3 i a la plataforma 3cat.