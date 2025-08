Així va canviar d'opinió Carme Ruscalleda i va fer feliços milers de catalans

per Duna Costa

El juliol de 1988, Carme Ruscalleda va travessar el carrer Nou de Sant Pol de Mar i va fer un pas que va transformar la seva vida i la cuina catalana. Al principi havia descartat muntar un restaurant. “Ni boja”, deia a les reunions familiars. Però una oportunitat va canviar la seva opinió de manera radical.

El moment que va donar l'impuls definitiu

Durant anys, la perspectiva d'obrir un restaurant havia estat descartada per Carme. “Quan ens deien que havíem d’obrir un restaurant, jo deia que ni boja”, recorda avui, amb sentit de l'humor. Així i tot, l'1 de juliol de 1988 va travessar el carrer Nou i va convertir el negoci familiar en un projecte que va trencar motlles. Des del principi, ha definit aquell inici com un exercici de compromís i nerviosisme, sensacions que encara conserva vives.

El Sant Pau va néixer al voltant d'aquella idea modesta. La idea de servir una taula dins del supermercat familiar. Però l'adquisició del local del davant va encendre una guspira impensada, i va impulsar Carme i el seu marit Toni Balam a transformar aquell modest impuls en un restaurant amb ambició.

| Canva Pro, XCatalunya, Carme Ruscalleda

Com una cuina local es va alçar fins al més alt

El Sant Pau ben aviat va guanyar reconeixement pel seu enfocament elegant i profundament propi, però mai va ser fàcil. Durant tres dècades, va romandre fidel als sabors del Maresme i de granges catalanes. Tot això, mentre governava l'alta cuina amb tres estrelles Michelin i tan sols Repsol, fins a completar set estrelles en total. Aplicava receptes com un homenatge al seu origen i disciplina.

La botiga familiar va ser sempre la base, ensenyant que l'autèntic pot ser universal. L'evolució de la seva cuina no va contradir les seves arrels. Ans al contrari; les va projectar. Carme va demanar que el seu restaurant no morís per desgast, sinó que tanqués en el seu punt màxim. Així va ser l'octubre de 2018, quan va tancar Sant Pau “abans que vingués una davallada” cultural i emocional.

Cuina Sant Pau reneix amb mirada jove

Quatre anys després, el 2022, va sorgir Cuina Sant Pau, impulsat per Raül Balam i el seu soci Murilo Alves Rodrigues. Van recuperar l'espai històric del restaurant original i el van transformar en un bistrot amb preus més assequibles, mantenint taules, vaixelles i fotografies que honoren la trajectòria de Carme i Toni. La seva proposta combina cuina catalana contemporània amb matisos brasilers, respectant l'estacionalitat i proximitat del producte.

| Canva Pro, XCatalunya, El Mundo

Raül supervisa el concepte general, mentre Murilo lidera la cuina diària. Tots dos treballen des d'un respecte al llegat familiar, sense copiar-lo. Dia a dia l'adapten, l'actualitzen i l'eleven. Això ha permès mantenir l'esperit del Sant Pau original amb noves energies i un entorn més relaxat i creatiu.

El compromís amb la gastronomia i qui la gaudeix

Avui, el 2025, Carme ja no lidera fogons cada dia, però segueix activa com a formadora, comunicadora i guia culinària. Freqüenta conferències, mitjans i projectes educatius que reclamen ensenyar a cuinar amb orgull i consciència. Com ha dit, li preocupa que hotels i habitatges recloguin cada cop més la cuina en espais reduïts, cosa que fa que es perdi un aprenentatge bàsic del bon menjar.

Segueix involucrada a Moments, el restaurant de Barcelona amb dues estrelles Michelin dirigit pel seu fill, i ha demostrat que la seva implicació va més enllà del restaurant presencial. Representa avui un far per a noves generacions de xefs catalans i un exemple de com combinar innovació i respecte.