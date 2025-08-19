Aitana y Plex de vacaciones en un destino idílico: Qué han hecho

Aitana y Plex han activado el radar del corazón con una escapada que pocos pensaban narrar en tiempo real. Las pistas llegan sin estridencias, un mosaico de gestos y lugares que dibuja mejor la historia que cualquier posado pactado.

Un viaje a Bali con escala en Dubai

La pareja fue vista en el aeropuerto de Dubai antes de aterrizar en el sudeste asiático, destino elegido para su descanso. Ni Aitana ni Plex han publicado un álbum de viaje, y son los fans quienes están aportando las imágenes más reveladoras del itinerario. Las primeras referencias datan de principios de agosto, cuando varios perfiles detectaron su escala y el trayecto posterior hacia Indonesia. Desde entonces, el destino idílico se ha reconstruido con fragmentos, como si la pareja quisiera dejar que las imágenes hablasen solas.

Una travesía en barco hacia Komodo

El último gran indicio llegó desde un vídeo que situaba a la pareja a bordo de un barco rumbo a la isla de Komodo. La estampa, filtrada por cuentas especializadas, encaja con las historias previas de la artista grabadas desde la proa y mar en calma. Fuera del agua, Aitana y Plex pasearon entre puestos artesanales, esta vez de la mano, gesto que confirma química y normalidad cotidiana.

| YouTube

Además, ambos comparten planes con un grupo de amigos e influencers, detalle que explica la alternancia entre momentos íntimos y excursiones en pandilla. En la isla también se mueven con otros creadores, entre ellos Archie Ted y Ángela Mármol, presentes en varias publicaciones recientes. El plan combina moto, cenas y atardeceres, según puede verse en clips y fotografías difundidas por sus acompañantes más activos. El recorrido hacia Komodo evoca las rutas clásicas desde Labuan Bajo, muy populares entre visitantes que buscan naturaleza y snorkel.

Felicidad confirmada y discreción calculada

Hace unas semanas, la cantante zanjó dudas en un acto público y reconoció estar muy feliz, sin necesidad de bautizar la relación con etiquetas. Ese enfoque de baja exposición encaja con lo visto en Bali, pero se muestran cercanos con quienes les piden una foto.

Imágenes recientes han apagado rumores de crisis, algo recurrente en veranos de parejas famosas que prefieren moverse sin altavoces permanentes. Plex mantiene el mismo guion prudente, limitándose a compartir su día a día creativo y evitando alimentar el ruido alrededor del noviazgo. De momento, la única voz autorizada es la que vale: la de la cantante, que ya marcó el tono de esta etapa.

| YouTube

Confirmación reciente y dos trayectorias en plena ebullición

La pareja oficializó su vínculo el mes pasado con unas fotografías que dejaron poco espacio para la ambigüedad y mucho para la curiosidad. Él es Daniel Alonso, conocido como Plex, youtuber español de éxito, popular por su serie viajera La vuelta al mundo. Ella atraviesa un verano laboral intenso, con conciertos y colaboraciones en primera línea, sin perder la brújula emocional que ahora reivindica con naturalidad.

Antes de este verano, ambos aparecieron juntos en Ibiza y Madrid, entre conciertos, cumpleaños y visitas cruzadas, sin oficializar nada que no fuese evidente. La relación, ahora sí confirmada, suele polarizar a las redes, aunque el verificado principal llega del terreno, cuando posan con quienes los encuentran. Varios comunicadores apuntan a un viaje de parejas, un detalle que normaliza la escapada y desinfla lecturas conspirativas.