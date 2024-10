Aitana lo confirma: 'No tengo...'

Desde su ruptura con Sebastián Yatra en agosto, Aitana ha estado en el centro de rumores sobre su vida sentimental. La cantante, que recientemente se mudó a Miami para enfocar su carrera, ha sido vinculada con varios nombres, entre ellos Biel Juste, con quien, se dice, pasó unas vacaciones en Ibiza. Sin embargo, durante una visita a Madrid, Aitana negó rotundamente tener una nueva pareja.

En un encuentro con Europa Press tras haber acudido a cenar a unos de los restaurantes de más alta gama de Madrid con sus amigos, Aitana desmintió que esté enamorada o que tenga un nuevo novio. “No tengo ningún novio, de verdad”, afirmó. La cantante insistió en que, pese a los rumores, actualmente está enfocada en su música y su nueva vida en Miami. "Me sacan novio cada dos días", protestaba.

De hecho, ha estado residiendo en suelo norteamericano estos dos últimos meses, pero esta misma semana ha regresado a la capital española para reunirse con amigos y familia. También estuvo presente en el palco del Santiago Bernabéu el pasado domingo para presenciar in situ un histórico Real Madrid 0 - 4 Barça. Lo hizo acompañada de su buena amiga Lola Índigo. De hecho, otra de sus compañeras de Operación Triunfo, Ana Guerra, se casa este mismo jueves 31 de octubre y Aitana está invitada a la boda; aunque todavía no ha confirmado si podrá asistir o no.

La presión mediática y el interés en su vida amorosa

La popularidad de Aitana ha hecho que cada aspecto de su vida sea objeto de atención mediática, especialmente su situación sentimental. La ruptura con Yatra, que fue ampliamente comentada, dejó la puerta abierta a especulaciones sobre nuevos romances. Aitana, no obstante, ha intentado mantenerse discreta y centrarse en su carrera, evitando hacer declaraciones sobre su vida privada.

Su nueva residencia en Miami, una espectacular casa valorada en casi un millón y medio de euros, es muestra de su crecimiento profesional. Allí, Aitana trabaja en su próximo álbum y continúa con proyectos internacionales, algo que parece ser su prioridad actual.

Pero de la prensa rosa es imposible escaparse. La reciente aparición de Aitana en el clásico entre Real Madrid y Barcelona en el Santiago Bernabéu alimentó nuevos rumores, dado que Biel Juste también estaba en el estadio. Sin embargo, Aitana negó haber coincidido con él, aclarando que la relación entre ambos es solo de amistad.

Pese a la presión mediática, Aitana sigue firme en su postura de mantener su vida privada fuera de los focos, asegurando que está feliz y enfocada en su música. Con esta aclaración, la cantante intenta poner fin a los rumores y dejar claro que su única relación en este momento es con su carrera.