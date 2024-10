Les imatges de Piqué 'robant' la Pilota d'Or a Vinícius que triomfen a les xarxes

per Sergi Guillén

Gerard Piqué, exjugador del FC Barcelona, ha estat conegut no només per la seva habilitat al camp, sinó també pel seu caràcter desafiador i el seu marcat perfil antimadridista. Des de les primeres temporades al Barça, Piqué no ha dubtat a expressar la seva rivalitat amb el Reial Madrid. Alimentant una competència històrica i una intensa rivalitat que va més enllà del futbol.

La seva afinitat pel club català i la seva identificació amb els valors de la identitat catalana l'han portat a pronunciar-se contra certs comportaments i decisions de l'equip blanc. A més de llançar comentaris provocatius que han generat enrenou als mitjans i les xarxes socials. Aquestes actituds han convertit Piqué en una mena de símbol de la rivalitat Barça-Madrid, aclamat pels culers i vist com un personatge polèmic per molts madridistes.

Protagonista d'un muntatge graciós

Ara, sense voler-ho i de forma indirecta, ha tornat a ser protagonista en xarxes per un muntatge en contra del Reial Madrid, concretament del jugador Vinicius Jr. En una imatge d'un dels últims clàssics que va jugar Piqué amb la samarreta del Barça, se'l veu amagant-li la pilota amb la mà a Vini. Així doncs, un usuari ha editat aquest fragment canviant la pilota per la Pilota d'Or, fent al·lusió a la derrota del brasiler a la gala d'ahir.

I és que el dia d'ahir a les xarxes socials Vinicius va ser sens dubte el protagonista de diversos mems i imatges gracioses. Feia moltes setmanes que el brasiler ja es veia guanyador d'aquest guardó, i fins i tot va arribar a tenir ja preparada una festa de celebració. Tot i això, els plans que tenia van tenir un gir de 180 graus ahir al matí, i en conèixer que no guanyaria el guardó es va quedar a casa.

El '7' blanc s'haurà d'esperar a un altre any per poder aconseguir la Pilota d'Or, encara que sembla que a partir d'ara ho tindrà més difícil que mai. Lamine Yamal ja és una realitat, i si segueix en aquest nivell i el Barça aconsegueix títols, es podrà convertir en el jugador més jove a haver guanyat aquest prestigiós premi.

Un jugador obertament 'Antimadridista'

Al llarg de la seva carrera, Piqué ha protagonitzat múltiples moments que han reforçat la imatge d'"enemic" del Reial Madrid. Des de les bromes a les xarxes socials fins a comentaris en entrevistes, el central no ha amagat la seva aversió per l'equip merengue.

| TV3

També és conegut per les seves contínues crítiques a allò que considera favoritismes cap al Madrid en decisions arbitrals i en el tracte de la premsa. Aquest enfocament confrontatiu ha consolidat la seva reputació com una figura que viu intensament la rivalitat entre tots dos clubs. I que s'ha sabut guanyar tant l'odi com l'admiració dels aficionats al futbol.