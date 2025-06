'Com si fos ahir' del 3 de juny: El Bernat continua anul·lant la Patri

El capítol de Com si fos ahir del dimarts 3 de juny arriba amb intent d’aproximacions, nous malestars emocionals i la necessitat de suport davant de conflictes personals que posen a prova les relacions dels protagonistes.

El Karim, després de dies de distanciament i malentesos a causa de l’incident amb el Toni Petit, decideix fer un acostament sincer amb ell, intentant recuperar la confiança i la complicitat que havien tingut. Malauradament, el Toni, encara ressentit i ferit, no està disposat a fer les paus i es mostra especialment cruel amb el Karim, tancant-li la porta i fent-li veure que la reconciliació serà molt més difícil del que tots dos s’imaginaven.

Aquest refús deixa el Karim abatut i pot obrir una nova etapa de distància i dolor entre els dos joves. El Toni Petit ha comprat la versió del seu pare, que també considera que si el Karim no s’hagués defensat dels insults racistes, no haurien apunyalat el Toni Petit. També veurem que reapareix el Valeri, però no aconsegueix posar pau.

| TV3, XCatalunya, Vall d'Hebron

El Bernat manipula la Patri i ningú, excepte la Itziar, se n'adona

Mentrestant, la Patri i el Bernat han passat el cap de setmana junts a la Cerdanya, però el balanç emocional de l’experiència no és el mateix per a tots dos. Mentre que per la Patri ha estat un moment especial, per al Bernat no ha estat suficient per refermar la relació ni per sentir-se més segur del que vol.

La situació es complica encara més quan la Itziar convida la Patri a fer plans, cosa que fa sentir al Bernat en un segon pla i augmenta la seva toxicitat. És un personatge perillós, manipulador i possessiu. Fins on serà capaç d’arribar?

El Jordi no troba el suport dels amics

Finalment, el Jordi es troba en un moment delicat després de l’última i dura discussió amb l’Eva i la Gina, relacionada amb el descobriment que havien estat llogant l’apartament de s’Agaró sense el seu consentiment. Ni tan sols li donaven els importants beneficis que obtenien.

| TV3

Afectat i ressentit, el Jordi busca el suport dels amics, necessitant ser comprès per poder digerir la traïció i recuperar una certa estabilitat emocional. Aquesta situació servirà per posar a prova les aliances i lleialtats dins el grup, i pot generar converses sinceres i decisions sobre com han de gestionar els límits i la confiança entre amics. Per ara, la cosa no li surt bé. El Litus i l’Andreu, tot i que l’entenen, no volen enfadar-se amb la Gina i l’Eva.

On i a quina hora es podrà mirar el capítol de ‘Com si fos ahir’ del dimarts 3 de juny de 2025?

El segon capítol de la setmana de ‘Com si fos ahir’ començarà a les quatre i quatre minuts de la tarda. Durarà trenta-vuit minuts.

Com cada dia, després del Cuines. Es podrà mirar en directe a TV3 i a la plataforma 3cat. A la plataforma també es podrà mirar en diferit en qualsevol altre moment.