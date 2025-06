Aitana contundente sobre Melody: 'Yo lloraba...'

El paso de Melody por Eurovisión 2025 sigue dando que hablar. Ahora, una voz inesperada ha resonado con fuerza: la de Aitana Ocaña. La cantante catalana, inmersa en la promoción de su nuevo álbum Cuarto Azul, ha compartido una reflexión sincera y empática sobre la experiencia de su colega andaluza, revelando también aspectos personales de su propia relación con el certamen europeo.

Entrevista en Los 40 Principales

Durante una entrevista en el pódcast Cara C de LOS40, Aitana fue cuestionada sobre la participación de Melody en Eurovisión. Aunque admitió no estar al tanto de todas las polémicas recientes debido a su apretada agenda, no dudó en elogiar la valentía de Melody: "Hay que tener un par de ovarios para ir a Eurovisión. Yo no los tengo, no podría soportar todo eso".

Estas palabras no solo destacaron el coraje de Melody al representar a España en un escenario tan exigente, sino que también reflejaron las propias inseguridades de Aitana respecto al festival.

Ocaña recordó que en 2018, cuando estuvo a punto de acudir con "Lo malo", sentía miedo y no se veía preparada para afrontar la presión que conlleva Eurovisión. "Yo lloraba por las noches porque no quería ir a Eurovisión, me daba miedo, no me veía preparada. A día de hoy ... " , confesó.

Más declaraciones en el mismo sentido

Las declaraciones de Aitana han sido recibidas con interés tanto por parte del público como de otros artistas. Leire Martínez, exvocalista de La Oreja de Van Gogh, también se pronunció sobre la situación de Melody, expresando su empatía: "No me gustaría estar en los zapatos de Melody ahora. Creo que todo este revuelo no es del todo justo".

Por su parte, Melody ha retomado su carrera con fuerza tras el certamen. En su primer concierto post-Eurovisión en Antequera, la cantante se mostró emocionada y agradecida por el apoyo del público, afirmando que su intención siempre fue ofrecer un mensaje de unión y esperanza.

Sin embargo, la polémica no ha cesado completamente. David Broncano, presentador de La Resistencia, respondió a las críticas de Melody por la cancelación de su participación en el programa, dejando claro que no se disculparán y defendiendo la actitud de su equipo.

Unas palabras muy necesarias

Las palabras de Aitana hacen evidentes las exigencias emocionales que conlleva representar a un país en un evento como Eurovisión. Mientras Melody continúa su gira, Aitana sigue promocionando su nuevo álbum. Seguro que Melody le agradece este apoyo.