Aida Nízar denuncia Errejón: 'Em va donar...'

Íñigo Errejon, ja portaveu del partit polític espanyol Sumar, va presentar la seva dimissió després de ser assenyalat en xarxes socials d'assetjament sexual i pràctiques de manipulació emocional en l'àmbit laboral. Aquestes acusacions van començar a circular al compte d'Instagram de la periodista Cristina Fallaràs, on una dona va relatar la seva experiència amb el polític madrileny àmpliament conegut, descrivint els abusos patits. Tot i que les denúncies es van fer de manera anònima, van ser àmpliament discutides i van provocar una intensa reacció pública, cosa que va portar Errejón a renunciar al seu càrrec polític.

Arran d'això, diverses dones més s'han atrevit a alçar la veu i denunciar els diferents actes denunciables que van patir suposadament d'Íñigo Errejón. Una de les primeres va ser Elisa Mouliaá, una famosa actriu i presentadora que dijous passat va confessar haver estat víctima d'Errejón. Ara, s'hi ha afegit una altra cara coneguda del món de la televisió, Aída Nizar.

Surt a parlar una nova víctima

L'exconcursant de Gran Hermano Aída Nízar ha presentat una denúncia contra Íñigo Errejón per un episodi de presumpta agressió sexual que va tenir lloc l'any 2015. Es tracta de la segona acusació contra l'exdirigent de Sumar després de la setmana passada l'actriu Elisa Mouliaá.

Segons consta a l'atestat elaborat per la Policia Nacional, consultada per l'ACN, Nízar i Errejón van coincidir en un acte a Madrid. On també hi havia l'exdiputat dels comuns Xavier Domènech i l'exalcaldessa Ada Colau.

| ACN

En un post d'Instagram publicat ja durant la setmana passada, la col·laboradora assegurava que Errejón li va demanar insistentment en número i, en acomiadar-se, li va tocar el cul. "Ho vaig ignorar en lloc de partir-li la cara", lamentava.

A la denúncia que ahir va presentar davant la policia, Nízar exposa que va anar a l'acte d'Errejón perquè respectava profundament tota la seva tasca "a favor de la dona". Afegeix que en finalitzar l'acte Errejón s'hi va dirigir i li va dir que havia de canviar les seves idees "retrògrades". Posteriorment, afegeix, li va fer una abraçada, li va acostar "amb força" contra les seves parts íntimes.

"Davant aquesta situació, la denunciant l'aparta bruscament d'ella, tornant-se a acostar donant un fort cop a les natges. En presència de tots els allà presents, entre els quals hi havia Ada Colau i Xavier Domènech", indica la denúncia. Així mateix, explica que el ja exdirigent de Sumar li va dir que potser trigaria a tornar a treballar a Catalunya, cosa que el va fer sentir molt "humiliada i bavejada".

Segons Nízar, moltes persones s'hi han posat en contacte per haver patit fets de la mateixa índole, des de treballadores del Congrés fins a treballadors del seu i altres partits. "Han patit accions humiliants, vexatòries, assetjament i fins i tot amenaces per part d'aquesta persona fent ús de la seva posició privilegiada, volent que la decent aixequi la veu a aquesta situació", relata.