Admeten que els rumors sobre Kate Middleton (princesa de Gal·les) són certs: 'És una…'

Abans de convertir-se en princesa de Gal·les i en un dels rostres més fotografiats d'Anglaterra, Kate Middleton vivia una vida molt més tranquil·la. El 2007, encara lluny del protocol reial, treballava en una firma de moda juvenil britànica.
El que pocs saben és que, en aquella etapa, també es va atrevir a fer els seus primers passos en el disseny de joies. Va ser una incursió discreta que va sorgir gràcies a una col·laboració inesperada amb la dissenyadora britànica Claudia Bradby.
Admeten que els rumors sobre Kate Middleton són certs
La història comença amb Claudia Bradby, una dissenyadora britànica que aleshores treballava des de casa seva a Winchester. La seva marca, centrada en perles modernes i assequibles, tot just començava a guanyar terreny.
Conscient de l'interès de Kate per l'art i el disseny, Bradby va decidir enviar-li una carta proposant-li una col·laboració. El que semblava una aposta arriscada va acabar en una resposta inesperada: Middleton va acceptar.
La dissenyadora recorda amb claredat aquell moment. Va ser una etapa especial en la seva carrera. D'aquesta manera, en una entrevista amb People, va compartir amb detall com va ser tractar amb Kate en aquells anys, quan encara no duia a sobre el pes de la corona.
"Mirant enrere, devia haver estat una situació de bojos per a ella estar en una relació amb el futur hereu al tron. En aquell moment, semblava normal, i certament no hi havia rastre de la pressió que devia haver estat patint", va explicar.
Bradby va quedar sorpresa. "És, sens dubte, una dona molt bella i cridanera. Saps com algunes persones poden ocupar molt d'espai i d'altres passar desapercebudes? Recordo haver pensat que tenia un caràcter encantador i tranquil", va afegir.
El passat més desconegut de Kate Middleton
D'aquella trobada en va sorgir una peça especial: el Mother and Child Pendant Necklace. El collaret, pensat per simbolitzar el vincle entre mares i filles, incloïa tres elements: un nugget de plata, un quars rosa i una perla rosa.
El disseny es va inspirar en una joia que Kate havia vist prèviament, la qual cosa va servir com a punt de partida per desenvolupar una peça amb un gran significat personal. Es va llançar a través de Jigsaw, la firma britànica on treballava aleshores.
El resultat va ser un èxit. La peça es va convertir en un dels productes més venuts de la col·lecció de Bradby. Avui dia, el collaret continua disponible a la seva botiga en línia, tot i que amb algunes variacions: ara té dos penjolls en lloc de tres i costa al voltant de 182 dòlars.
Aquest episodi, tot i que poc conegut, revela una faceta diferent de Kate Middleton. Una jove creativa, discreta i amb iniciativa, que abans d'assumir el seu rol institucional, ja mostrava interès pel disseny i la col·laboració artística.