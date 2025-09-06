Logo es.xcatalunya.cat
Logo es.xcatalunya.cat
Català English
Logo Telegram
Una mujer con cabello castaño y expresión neutral tiene un globo de diálogo con un emoji de sorpresa.
Admiten que los rumores sobre Kate Middleton son verdad | Europa Press
Gente

Admiten que los rumores sobre Kate Middleton (princesa de Gales) son verdad: 'Es una…'

El pasado de la princesa de Gales ha salido a la luz y ha sorprendido a toda Inglaterra: esto es lo que han dicho

Imagen de autor de Daniel H Marin
por Daniel H. Marín

Antes de convertirse en princesa de Gales y en uno de los rostros más fotografiados de Inglaterra, Kate Middleton vivía una vida mucho más tranquila. En 2007, aún lejos del protocolo real, trabajaba en una firma de moda juvenil británica.

Lo que pocos saben es que, en esa etapa, también se atrevió a dar sus primeros pasos en el diseño de joyas. Fue una incursión discreta que surgió gracias a una colaboración inesperada con la diseñadora británica Claudia Bradby.

Mujer con sombrero azul decorado con flores y pendientes de perla, con fondo desenfocado donde se distingue parte de un caballo negro
El pasado de Kate Middleton ha salido a la luz | Europa Press

Admiten que los rumores sobre Kate Middleton son ciertos

La historia comienza con Claudia Bradby, una diseñadora británica que por entonces trabajaba desde su casa en Winchester. Su marca, centrada en perlas modernas y asequibles, apenas empezaba a ganar terreno.

Consciente del interés de Kate por el arte y el diseño, Bradby decidió enviarle una carta proponiéndole una colaboración. Lo que parecía una apuesta arriesgada terminó en una respuesta inesperada: Middleton aceptó.

La diseñadora recuerda con claridad ese momento. Fue una etapa especial en su carrera. De esta manera, en una entrevista con People, compartió con detalle cómo fue tratar con Kate en aquellos años, cuando aún no llevaba sobre los hombros el peso de la corona.

Kate Middleton riendo con un vestido amarillo y un plato de plata en las manos
Kate Middleton: una amante de la joyería | Europa Press

"Mirando hacia atrás, debió haber sido una situación de locos para ella estar en una relación con el futuro heredero al trono. En ese momento, parecía normal, y ciertamente no había rastro de la presión que debía haber estado sufriendo", explicó.

Bradby quedó sorprendida. "Es, sin duda, una mujer muy hermosa y llamativa. ¿Sabes cómo algunas personas pueden ocupar mucho espacio y otras pasar desapercibidas? Recuerdo haber pensado que tenía un carácter encantador y tranquilo", añadió.

El pasado más desconocido de Kate Middleton

De ese encuentro nació una pieza especial: el Mother and Child Pendant Necklace. El collar, pensado para simbolizar el vínculo entre madres e hijas, incluía tres elementos: un nugget de plata, un cuarzo rosa y una perla rosa.

El diseño se inspiró en una joya que Kate había visto previamente, lo que sirvió como punto de partida para desarrollar una pieza con un gran significado personal. Se lanzó a través de Jigsaw, la firma británica en la que trabajaba por aquel entonces.

Una mujer sonriente sostiene una pequeña bandera del Reino Unido mientras está de pie junto a un hombre con medallas en su traje.
La futura reina de Inglaterra ha vuelto a sorprender | Europa Press

El resultado fue un éxito. La pieza se convirtió en uno de los productos más vendidos de la colección de Bradby. A día de hoy, el collar sigue disponible en su tienda online, aunque con algunas variaciones: ahora tiene dos colgantes en lugar de tres y cuesta alrededor de 182 dólares.

Este episodio, aunque poco conocido, revela una faceta distinta de Kate Middleton. Una joven creativa, discreta y con iniciativa, que antes de asumir su rol institucional, ya mostraba interés por el diseño y la colaboración artística.

➡️ Corazón y famosos ➡️ Gente