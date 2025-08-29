Adeu a l'estiu: El que faran Aitana i Plex a partir d'ara

L'estiu d'Aitana i Plex ha barrejat fotos calculades, estadis plens i un gest mínim que va incendiar les xarxes. Entre motos a Bali i abraçades discretes, la parella ha enviat un missatge clar sense dir-ho del tot. L'estiu s'acaba i toca mirar el calendari, perquè l'etapa romàntica dona pas a la feina seriosa per a tots dos. El teló cau sobre la postal de vacances i s'aixeca sobre un full de ruta carregada de dates.
Aitana activa el seu ‘Cuarto Azul World Tour’
La barcelonina va tancar la seva Metamorfosis Season al Metropolitano amb dues nits històriques i l'anunci d'una gira internacional per al 2026. A Madrid hi va haver convidats sorpresa, una picada d'ullet a Amaral i un tancament d'era que va confirmar la seva condició d'estrella multigeneracional. El full de ruta, avançada pel seu entorn i detallada per mitjans musicals, inclou parades a Nova York, Los Angeles, Lisboa, Londres i capitals llatinoamericanes. Encara falten calendaris detallats, però el projecte ja té nom propi: Cuarto Azul World Tour.
Plex torna a Espanya i reprèn el seu contingut
Abans tocarà descans breu, preproducció, assajos tècnics i l'arquitectura logística d'un tour més gran que els estadis espanyols. Ella ja ha deixat pistes musicals i manté viu el pols promocional de Cuarto Azul, la peça central del pròxim cicle. En canvi, el creador zamorà ha tornat d'Indonèsia i ja ha insinuat l'obvi a Instagram: tornada a la feina. La seva comunitat espera nous episodis i directes després d'un curs on va acompanyar Aitana i va aparèixer en esdeveniments de primer nivell.
Plex no és un actor secundari de xarxes, sinó un fenomen amb sèries virals com la seva volta al món en 80 dies. També va aprendre de trasbalsos, com la seva polèmica amb Frank Cuesta, tancada amb disculpes i una trobada a Tailàndia que va rebaixar la tensió. El primer posat junts va arribar des de Bali, en un carrusel publicat per ell, amb una abraçada que va segellar mesos de rumors. Aitana va respondre amb emoticones i estiu a mitja veu, mentre la germana de Plex compartia l'estampa familiar sense artificis a les xarxes.
La imatge que va oficialitzar el romanç
El primer rastre clar va ser el seu aniversari a Eivissa, on ella va compartir fotos còmplices per primer cop. Setmanes després van arribar les portades que van confirmar el festeig, fotografiats sense marge per al dubte, com recollien cròniques de societat. Aquella oficialització coincideix amb el millor moment professional d'Aitana, que va tancar estadis i prepara el salt internacional. A Barcelona fins i tot va pujar a l'escenari per a “Las Babys”, tot i que el seu ball tímid va generar comentaris dispars.
A Madrid va preferir la discreció i Aitana el va esmentar de manera afectuosa des del micròfon, ajustant així l'equilibri entre vida privada i espectacle. Aitana combinarà descans mínim amb assajos vocals, reunions creatives i planificació de producció per als primers anuncis del tour. L'artista va deixar oberta una possible col·laboració amb Ana Mena, tot i que va subratllar que encara no hi ha res tancat i que arribarà quan tingui sentit. Aitana encadena l'impuls del disc amb la docu-sèrie Metamorfosis, que va despullar el seu 2024 i va reforçar el vincle amb els seus fans.
Tardor amb full de ruta definit
Universal perfila l'estratègia de llançaments i premsa, mentre l'equip artístic testa escenografies i nous arranjaments per a la nova etapa. ‘Cuarto Azul’ es va publicar el 30 de maig i va tornar a liderar llistes, amb xifres destacades de streaming i vendes inicials. Plex reactivarà viatges i reptes a càmera, però amb una agenda compatible amb la promoció internacional de la seva parella. El seu retorn a Espanya després d'Indonèsia confirma que el descans s'ha acabat i que la maquinària torna a girar amb puntualitat de temporada.