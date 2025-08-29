Adiós al verano: Lo que harán Aitana y Plex a partir de ahora

El verano de Aitana y Plex ha mezclado fotos calculadas, estadios llenos y un gesto mínimo que incendió las redes. Entre motos en Bali y abrazos discretos, la pareja ha enviado un mensaje claro sin decirlo del todo. El verano termina y toca mirar al calendario, porque la etapa romántica da paso al trabajo serio para ambos. El telón cae sobre la postal vacacional y se levanta sobre una hoja de ruta cargada de fechas.

Aitana activa su ‘Cuarto Azul World Tour’

La barcelonesa cerró su Metamorfosis Season en el Metropolitano con dos noches históricas y el anuncio de una gira internacional para 2026. En Madrid hubo invitados sorpresa, un guiño a Amaral y un cierre de era que confirmó su condición de estrella multigeneracional. La hoja de ruta, adelantada por su entorno y detallada por medios musicales, incluye paradas en Nueva York, Los Ángeles, Lisboa, Londres y capitales latinoamericanas. Todavía faltan calendarios finos, pero el proyecto ya tiene nombre propio: Cuarto Azul World Tour.

Plex regresa a España y retoma su contenido

Antes tocará descanso breve, preproducción, ensayos técnicos y la arquitectura logística de un tour mayor que sus estadios españoles. Ella ya ha dejado pistas musicales y mantiene vivo el pulso promocional de Cuarto Azul, la pieza central del próximo ciclo. En cambio, el creador zamorano ha vuelto de Indonesia y ya ha insinuado lo obvio en Instagram: vuelta al trabajo. Su comunidad espera nuevos episodios y directos tras un curso donde acompañó a Aitana y apareció en eventos de primer nivel.

| Canva Pro, XCatalunya, La Tribuna de Talavera

Plex no es un actor secundario de redes, sino un fenómeno con series virales como su vuelta al mundo en 80 días. También aprendió de tropiezos, como su polémica con Frank Cuesta, cerrada con disculpas y un encuentro en Tailandia que rebajó la tensión. El primer posado juntos llegó desde Bali, en un carrusel publicado por él, con un abrazo que selló meses de rumores. Aitana respondió con emoticonos y verano a media voz, mientras la hermana de Plex compartía la estampa familiar sin artificios en redes.

La imagen que oficializó el romance

El primer rastro claro fue su cumpleaños en Ibiza, donde ella compartió fotos cómplices por primera vez. Semanas después llegaron las portadas que confirmaron el noviazgo, fotografiados sin margen para la duda, como recogieron crónicas de sociedad. Aquella oficialización coincide con el mejor momento profesional de Aitana, que cerró estadios y prepara salto internacional. En Barcelona incluso subió al escenario para “Las Babys”, aunque su baile tímido generó comentarios encontrados.

En Madrid prefirió la discreción y Aitana lo mencionó de forma cariñosa desde el micrófono, ajustando así el equilibrio entre vida privada y espectáculo. Aitana combinará descanso mínimo con ensayos vocales, reuniones creativas y planificación de producción para los primeros anuncios del tour. La artista dejó abierta una posible colaboración con Ana Mena, aunque subrayó que aún no existe nada cerrado y que llegará cuando tenga sentido. Aitana encadena el impulso del disco con la docuserie Metamorfosis, que desnudó su 2024 y reforzó el vínculo con sus fans.

| YouTube

Otoño con hoja de ruta definida

Universal perfila la estrategia de lanzamientos y prensa, mientras el equipo artístico testea escenografías y nuevos arreglos para la nueva etapa. ‘Cuarto Azul’ se publicó el 30 de mayo y volvió a liderar listas, con cifras destacadas de streaming y ventas iniciales. Plex reactivará viajes y retos a cámara, pero con una agenda compatible con la promoción internacional de su pareja. Su regreso a España tras Indonesia confirma que el descanso ha terminado y que la maquinaria vuelve a girar con puntualidad de temporada.