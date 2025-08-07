Les receptes d'Ada Parellada amb la fruita que triomfa a Instagram

L'estiu sempre convida a renovar la taula, i aquest any hi ha una fruita que està conquerint tant els plats com les xarxes socials. Si abans la síndria era només protagonista de les postres i els berenars, ara es converteix en l'ingredient estrella de les amanides més "trendy" d'Instagram. La xef Ada Parellada ha irromput proposant tres receptes d'estiu que han aconseguit captar l'atenció tant dels aficionats a la cuina com dels amants del postureig "foodie".
La proposta fruitera d'Ada Parellada
El detonant ha estat una publicació recent al compte oficial de Catalunya Ràdio. Ada Parellada, reconeguda xef i divulgadora gastronòmica, llença un repte a qui està cansat de les mateixes amanides de sempre. La seva proposta no és casual, ja que la síndria ha envaït Instagram, i els influencers no deixen de compartir plats que combinen la seva dolçor refrescant. Parellada no només ofereix receptes, sinó que dona trucs de xef per evitar l'error més comú: que la síndria inundi l'amanida d'aigua i arruïni la textura final.
Al vídeo compartit a les xarxes, la xef recomana deixar la síndria en un colador perquè perdi part del seu líquid i així potenciar el gust i la presentació. El toc mestre el posa el formatge feta o qualsevol formatge fort d'ovella, aconseguint un contrast que ha enamorat qui ja ha tastat la combinació. El resultat és una amanida visual, fresca i amb aquell toc fotogènic perfecte per triomfar a stories i reels.
Creativitat d'estiu, el segell Parellada
La repercussió ha estat immediata. Usuaris de totes les edats han començat a compartir les seves pròpies versions de l'amanida de síndria, afegint variants com nous o cogombre. Les reaccions no s'han fet esperar. Des de nutricionistes que elogien la combinació d'hidratació i proteïna, fins a fans que demanen noves idees a Ada Parellada per continuar sorprenent els seus convidats.
La xef ha continuat la seva aposta per la creativitat, proposant en altres emissions amanides amb meló, transformant el clàssic “meló amb pernil” en un sofisticat tàrtar. També ha jugat amb fruites de pinyol com el préssec i la nectarina, que recomana daurar a la paella i combinar amb rúcula, nous, llavors de carabassa i burrata. Sempre amb aquell punt divertit i sense perdre el rigor que caracteritza les seves intervencions.
Una tendència que va més enllà de la moda
La febre de la síndria a les amanides ha traspassat les xarxes per instal·lar-se a la cuina real de moltes famílies. Les propostes d'Ada Parellada sumen frescor, color i salut a la taula, amb una picada d'ullet constant a l'espectacle visual. A més, la combinació d'ingredients permet adaptar cada plat als gustos de cada casa, fent que innovar sigui accessible per a tothom.