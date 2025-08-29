Els 3 plats de Nandu Jubany, clàssics catalans, que et faran venir salivera

Un diumenge qualsevol, Nandu Jubany va tornar a agitar les xarxes amb el seu particular ritual familiar. Des del seu hotel gastronòmic a Osona, va prometre tres mossegades capaces de reconciliar qualsevol amb la tradició. La publicació va encendre la metxa de l'antull català, mar i muntanya inclosos, amb cassoles generoses i tècnica refinada. Els detalls arribarien després, com acostuma el xef quan deixa parlar les seves olles.
Els tres clàssics que arrasen
Al seu perfil, el cuiner va presentar una trilogia lluminosa des de Mas Albereda, el seu hotel gastronòmic a Sant Julià de Vilatorta. Mandonguilles amb sípia i escamarlans, arròs negre cremós amb carpaccio de sípia i fricandó de vedella amb albergínia i rossinyols van formar el menú. L'escena, capturada en tres cassoles fumejants, resumeix la seva manera d'entendre Catalunya: producte, memòria i una estètica contemporània sense afectacions. El lloc no és casualitat, perquè Mas Albereda combina cuina tradicional i mirada moderna sota la batuta de Jubany.
La guia gastronòmica destaca plats del dia sorprenents i un menú degustació que ret homenatge al rebost local. Aquesta combinació ajuda a entendre l'interès immediat que desperten publicacions amb cassoles tan suggerents. Les mandonguilles amb sípia i escamarlans pertanyen a la família del mar i muntanya, sinònim de contrast català que emociona per la seva lògica llaminera. Jubany cuina aquest guisat amb estima casolana i tècnica precisa, com mostra a les seves emissions culinàries, on detalla sofregits, picades i temps.
L'arròs negre confirma la seva predilecció per la sípia, convertit aquí en crema sedosa que es corona amb carpaccio per afegir textura i perfum marí. El fricandó, en canvi, tira de xup-xup pacient, i agraeix la companyia d'albergínia i bolets de temporada com els rossinyols. La combinació de bolets de bosc enriqueix l'estofat amb notes aromàtiques, respectant el timbre terrós de la carn. El xef reivindica aquestes receptes a les seves sèries domèstiques, apropant tècnica professional al públic que vol cuinar amb calma.
El segell Jubany entre Michelin i hotel gastronòmic
L'ullet dominical va collir una cascada d'apetits digitals, amb comentaris de seguidors que identifiquen en aquestes cassoles la cuina de diumenge perfecta. No sorprèn en un cuiner amb estrella a Can Jubany i una trajectòria aplaudida per la guia vermella des de fa dècades. Mas Albereda, a més, figura com a direcció recomanable, amb un discurs que actualitza la cuina tradicional i ofereix menús de temporada. La publicació citava l'establiment i recordava que, a pocs quilòmetres de Vic, l'equip serveix producte local amb mirada contemporània.
Més enllà d'Osona, dirigeix Pur a Barcelona i altres projectes, consolidant un univers gastronòmic amb identitat pròpia. La seva energia pública també es reflecteix fora dels fogons, amb episodis tan coneguts com la seva participació al Dakar. L'hotel ocupa una masia documentada des del segle XIV i respira aquest esperit rural refinat que tant aprecia la seva clientela.