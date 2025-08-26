Nandu Jubany t’ensenya a preparar el millor préssec en almívar: 'No ve en llauna'

Una cuina domèstica, una fruita de temporada i un xef que no necessita presentacions a Catalunya. L'últim vídeo viral de Nandu Jubany torna a demostrar que l'alta cuina també batega en una olla senzilla. La seva comunitat s'ha llançat a desar-lo, compartir-lo i comentar-lo. El detonant ha estat un reel directe i sense artificis publicat al seu compte oficial, on anima a preparar el préssec a casa i a oblidar-se de dreceres.
Del préssec de vinya a l'almívar amb segell Jubany
La proposta sona a estiu, sobretaula i recepta d'àvia actualitzada, i el missatge ha pres força entre els seus seguidors. Jubany comença amb una idea elemental: el préssec es parteix per la meitat sense pelar, perquè així gira ferm i surt net el pinyol. Després entra l'almívar canònic, amb una proporció fàcil de recordar i un perfum clàssic de llimona i vainilla que el fa elegant. Al vídeo precisa un litre d'aigua amb dos-cents grams de sucre, pell de llimona i una beina de vainilla.
El cuiner gira les meitats durant la cocció perquè es confitin per igual i reposin després en fred, aconseguint textura brillant i color sostingut. El toc final el fa especial, perquè el serveix amb iogurt grec per guanyar cremositat i un granissat de Tokaji que aporta frescor. La guarnició la tanquen unes ametlles caramel·litzades al forn, cruixents i aromàtiques, que contrasten amb la fruita ferma.
El Tokaji és l'històric dolç hongarès de la regió de Tokaj, clàssic en postres i servei fred. La mateixa denominació es pronuncia “to-kai” i és cèlebre per la seva concentració i la seva afinitat amb fruites de pinyol com el préssec.
El vídeo, la frase que enganxa i l'ona de comentaris
L'èxit del reel és en el to proper i en un missatge que apel·la a recuperar el gest casolà. A la descripció anima a preparar-lo al gust i a compartir-lo, amb la promesa que serà les postres estrella de l'estiu familiar. La peça també circula a la seva pàgina de Facebook, on els usuaris celebren la senzillesa i pregunten per temps, varietats i trucs.
La manera d'explicar-ho suma punts, amb fogó encès i ritme didàctic, aquell triangle que explica per què les receptes de Jubany es tornen reproduïbles. El resultat és un contingut amb potencial de “desar i cuinar”, aquell algoritme domèstic que premia la utilitat per sobre del postureig.
Un xef estrella que converteix el quotidià en tendència
Per entendre la repercussió convé recordar qui hi ha darrere del davantal negre i el to de veí que passa la recepta. Nandu Jubany dirigeix Can Jubany, referent gastronòmic obert el 1995, que llueix una estrella Michelin des del 1998 i marca escola a la cuina catalana. A més, el seu nom sona en projectes mediàtics com Hincha i en la seva faceta motorsport, amb participacions al Dakar. Aquesta barreja de prestigi, constància i divulgació explica que una preparació tradicional pugi al primer pla de les xarxes en qüestió d'hores.
Quan un xef amb currículum llarg decideix ensenyar un clàssic domèstic, el públic respon i la recepta es converteix en tendència. La visibilitat arriba a més llars i el producte de temporada troba el seu millor aparador. El préssec en almívar de Jubany reivindica el que és simple, eleva el sabor i ensenya un truc professional sense elitismes innecessaris. La combinació d'almívar perfumat, iogurt decantat, granissat de Tokaji i fruita ferma construeix unes postres fresques i perfectament reproduïbles.