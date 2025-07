Anunci urgent de Marc-André Ter Stegen: Aficionats del Barça indignats a Twitter

Marc-André Ter Stegen ha fet públic aquest dijous un comunicat que no ha deixat indiferent a ningú. El porter del FC Barcelona ha anunciat que tornarà a passar pel quiròfan a causa dels seus persistents dolors d'esquena, i estarà de baixa durant, almenys, tres mesos.

"Físicament bé, però amb dolor": el missatge de Ter Stegen

El mateix Ter Stegen ha publicat una carta oberta a través del seu compte oficial de X (abans Twitter), escrita en català, en què explica la seva situació actual. “Físicament i atlèticament em trobo en molt bona forma, però malauradament no estic exempt de dolor”, escriu el porter.

El jugador admet que ha estat en contacte amb l'equip mèdic del Barça i amb experts externs, i que tots coincideixen que el millor per a ell és sotmetre's a una nova intervenció quirúrgica a l'esquena. “La via més ràpida i segura per recuperar-me del tot és una operació”, assegura.

| @FCBarcelona, XCatalunya, Marc André Ter Stegen, Irasutoya

Ter Stegen admet que li dol profundament no poder estar disponible per ajudar l'equip en aquest inici de temporada. “Per sort, la rehabilitació és suportable i el camí de tornada està traçat”, afirma. També agraeix als aficionats el seu suport constant i promet mantenir-los informats sobre la seva evolució. “No patiu, tornaré”

Indignació entre els culers: “Gràcies per tot, però ja és hora de marxar”

A X, els missatges d'indignació s'han multiplicat en qüestió de minuts. Frases com “Fa anys que esperem que torni a ser el d'abans”, “Ni hi és ni se l'espera” o “El seu cicle ja s'ha acabat” són només alguns exemples de la ràbia acumulada per part de l'afició.

| YouTube, F.C. Barcelona, XCatalunya

Alguns missatges destacats a les xarxes:

@CuleDeCuna: “Ter Stegen ens va donar molt en el seu dia, però des de fa temps és més problema que solució. Gràcies per tot, però ja és hora de marxar”. @AntiVarFCB: “Tres mesos més fora i un altre any cobrant sense jugar. I encara hi ha qui el defensa? Joan García ha de ser el titular”.

@LeoXaviIniesta: “Ho sento molt per ell, però no podem dependre d'un porter de vidre. Això no és el Barça d'abans”. @ViscaLaMasia: “Ni físic, ni caràcter, ni lideratge. I ara tres mesos KO una altra vegada. El Barça necessita porters, no màrtirs”.

Flick i la direcció esportiva, en una cruïlla

Aquesta nova pausa fa reviure la polèmica sobre el paper de Ter Stegen a la plantilla. Hans-Dieter Flick ja va deixar clar a principis de juliol que l'alemany no entrava en els seus plans a mig termini. De fet, Joan García va ser fitxat amb la intenció de disputar —i probablement arrabassar— la titularitat al veterà porter.

La lesió i la negativa de Ter Stegen a deixar el club, tot i que se l'ha convidat a buscar equip, compliquen seriosament la planificació del Barça per a aquesta temporada. La seva alta fitxa i el seu contracte vigent fins al 2028 suposen una càrrega per al club, i aquesta operació només alimenta el descontentament. A tot això cal sumar-hi que el mateix porter ha anunciat que estarà 3 mesos de baixa. Cosa que no es pot confirmar oficialment. Si arriba als quatre mesos de baixa, el Barça tindria més facilitats per inscriure's. Què vol l'alemany dient un termini que perjudica el club?

El principi de la fi?

El que havia de ser un nou inici per al Barça en l'era post-Xavi en la segona temporada de Flick es converteix en un altre maldecap a la porteria. I encara que Ter Stegen afirma que tornarà, molts culers ja no esperen el seu retorn… sinó el seu comiat.